Khutbav News : शेतकरी महिलेने शेतीकाम करत मराठी साहित्य क्षेत्रामध्ये वाजवला गौरवाचा डंका

- प्रकाश शेलारखुटबाव (पुणे) - बोरीभडक (ता. दौंड) येथील आपल्या शेतामध्ये दररोज आठ ते दहा तास शेतीकाम करत कल्पना जालिंदर दुधाळ या कवयित्रीने प्रतिभा व कल्पनाशक्तीच्या जोरावर साहित्य क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रभर यशाचा व गौरवाचा डंका वाजवला आहे. दुधाळ यांची इयत्ता बारावीच्या कुमारभारती पाठ्यपुस्तकांमध्ये 'रोज मातीत' ही कविता अभ्यासासाठी आहे..तर सिझर कर म्हणते माती व धग असतेस आसपास या दोन काव्यसंग्रहांना राज्यातील सात विद्यापीठांत पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये स्थान मिळाले आहे. त्यांच्या काव्यसंग्रहावर तीन विद्यार्थ्यांनी पीएचडी केली आहे.तसेच साहित्य क्षेत्रातील कामगिरीमुळे त्यांना ३१ राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळाले आहेत.टेंभुर्णी (ता. माढा, जि. सोलापूर येथे) शेतकरी कुटुंबामध्ये कल्पना यांचा जन्म झाला. वडील नरसिंह कुटे व आई वत्सला कुटे शेती काम करायचे..शेतकरी कुटुंबामध्ये असल्याने आर्थिक आर्थिक ओढाताण अनुभवली होती. कन्या प्रशाला टेंभुर्णी येथे वक्तृत्व कविता वाचन स्पर्धेत सहभाग घेत दुधाळ यांना साहित्याचे बाळकडू मिळाले. बारावीमध्ये ७९ टक्के मिळवत विद्यालयात प्रथम क्रमांक पटकावला. एसएनडीटी विद्यालय पुणे येथे आदर्श विद्यार्थीनी पुरस्कार मिळाला.नात्यातील मध्यस्तीच्या ओळखीने उच्चशिक्षित जालिंदर दुधाळ यांच्याशी २००१ मध्ये विवाह झाला. लग्नानंतर शेतीकाम करताना त्यांना खऱ्या अर्थाने साहित्याची आवड लागली. ११ व्यक्तींच्या एकत्रित कुटुंबामध्ये कल्पनाताई दिवसभर शेतीकाम करत शेतीच्या संदर्भात व महिलांच्या संदर्भात कविता करायच्या.२०१० मध्ये सिझर कर म्हणते माती हा काव्यसंग्रह प्रकाशित झाला..या काव्यसंग्रहाचा प्रकाश कोपर्डे यांनी हिंदीमध्ये अनुवाद केला. त्यानंतर त्यांनी धग असते आसपास हा काव्यसंग्रह लिहिला.२०२५ मध्ये त्यांचे जारवा हे ललित गद्य पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयामार्फत साहित्य अकादमी मध्ये अनेकदा प्रतिनिधी म्हणून त्यांची निवड झाली आहे.नुकतीच १५ ते १९ जानेवारी २०२६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने जयपूर येथे झालेल्या साहित्य परिषदेमध्ये अशासकीय प्रतिनिधी म्हणून दुधाळ यांना परिषदेसाठी पाठवले होते. राज्यातील अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ, संत बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठामध्ये पदवी व पदवीतर अनेक अभ्यासक्रमामध्ये या दोन कवितासंग्रहांचा समावेश आहे..मुलगा बारावीत गेला, अन् आईची कविता अभ्यासक्रमात आली -कल्पना दुधाळ यांचा मुलगा रणजीत २०१९ मध्ये बारावीला गेला. सुदैवाने त्याच वर्षी दुधाळ यांची 'रोज मातीत' ही कविता बारावीच्या कुमारभारतीच्या अभ्यासक्रमात आली. यामुळे रणजीतला पहिल्याच वर्षी आपल्या आईची कविता अभ्यासवयास मिळाल्याचा सुखद धक्का मिळाला..कल्पना दुधाळ (कवयित्री)कवयित्री असले तरी आजही दिवसभरातून आठ ते दहा तास शेतामध्ये काम करते. त्यामुळे स्री व शेतीवरती अनेक कविता करता आल्या. महाराष्ट्रभर फिरताना कुटुंबाचा पाठिंबा महत्त्वाचा आहे,तो मला निश्चितच मिळतो. राज्यातील नामवंत कवी या छंदामुळे अनुभवता व पाहता आले, यासारखे दुसरे समाधान नाही.२००० पुस्तकांचे स्वतःच्या घरी ग्रंथालय आहे, अनेक पुरस्कार मिळाले आहे साहित्यामुळे हीच खरी संपत्ती मिळाली.मराठी भाषा गौरव दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा!