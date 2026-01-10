Nylon Manja : हातातला नायलॉन मांजा गळ्यापर्यंत! बंदी असूनही सर्रास विक्री अन् वापर; कठोर कारवाईची गरज

पुणे - जानेवारी महिना सुरू झाला की, आकाशात रंगीबेरंगी पतंग दिसू लागतात. मात्र, दुसऱ्याचा पतंग कापणे ही प्रतिष्ठेची बाब मानली जात असल्याने अनेक जण धोकादायक आणि बंदी असलेला नायलॉन मांजा वापरण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत.हाच नायलॉन मांजा सध्या पक्ष्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. नायलॉन मांजाच्या विक्रीवर व वापरावर कडक बंदी घातलेली असतानाही, पुण्यात अनेक ठिकाणी छुप्या मार्गाने या घातक मांजाची विक्री होत असल्याचे वास्तव दै. ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत समोर आले आहे..नायलॉन मांजावर बंदी असल्याची पूर्ण कल्पना असूनही, साधारण एक हजार रुपये खर्चून एका बंडलची खरेदी छुप्या मार्गाने केली जात आहे. विशेष म्हणजे, पोलिसांच्या कारवाईची भीती असल्याने हा व्यवहार अत्यंत गुप्तपणे पार पडत असला, तरी शहरातील गल्लीबोळांतील अनेक व्यापाऱ्यांनी या घातक मांजाची उपलब्धता कायम ठेवली आहे. कोणत्याही कारवाईचा धाक उरला नसल्याने, बंदी असलेला हा ‘चिनी मांजा’ आजही सहजपणे मुलांच्या हातापर्यंत पोहोचत असल्याचे भयावह वास्तव ‘सकाळ’च्या पाहणीतून उघड झाले आहे..पतंगांच्या कापाकापीनंतर कागदाचा होणारा कचरा व मांजा तसाच रस्त्यावर फेकला जातो. हा मांजा तार, केबल, झाडे व खांबांना अडकल्याने मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. शहरातील विविध भागांत गेल्या आठवडाभरात अनेक नागरिक जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.तर कावळे, वटवाघळे, घार, साळुंखी, चिमण्या तसेच इतर पक्षी या मांजाचे बळी ठरत आहेत. नायलॉन आणि चिनी मांजामुळे पक्ष्यांचा जीव जातोय, शिवाय नागरिकांना आणि पक्ष्यांना कायमचे अपंगत्वही आलेले आहे. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे बंदी असणाऱ्या नायलॉन मांजा विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.मकर संक्रांत जवळ आली, की कारवाईचे हत्यार उपसले जाते. मात्र, ही कारवाई केवळ कागदोपत्रीच राहते. प्रत्यक्षात या संदर्भात केंद्र व राज्य सरकारचे आदेश असतानाही मांजा उत्पादक, वितरण करणाऱ्यांवर तसेच विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई होताना दिसत नाही.- योगेश काळे, नागरिक.दंड आणि तुरुंगवासही?मानव, प्राणी (विशेषतः पक्षी) आणि पर्यावरणाच्या सुरक्षेची चिंता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २०१७ मध्ये नायलॉन मांजावर बंदी आणली. सरकारने बंदीच्या उल्लंघनासाठी पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासासह दंडही ठोठावला आहे. बंदी घातलेली असतानाही शहरात सर्वत्र नायलॉन आणि काचेरी मांजाची सर्रास विक्री सुरू आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाची कारवाई नावालाच असल्याचे दिसून येत आहे..मांजाबाबत...कच्चा माल : कृत्रिम नायलॉन तंतूगुणधर्म : फार मजबूत, कमी ताणातही धारदार; सहज न तुटणारा असल्याने वापर वाढलाधोक्याचे कारण : धारदार पृष्ठभागामुळे गळा/त्वचेवर खोल जखमा; विजेच्या तारांत अडकण्याचा धोका; पक्ष्यांसाठी प्राणघातककायदेशीर स्थिती : अनेक राज्यांत उत्पादन, विक्री व वापरावर बंदी/दंड .‘सकाळ’कडून पाहणीगेल्या आठवड्यात नायलॉन मांजामुळे पक्ष्यांसह अनेक नागरिक जखमी झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’तर्फे पाहणी करण्यात आली. या वेळी कात्रज, धनकवडी, कोंढवा, लष्कर, पर्वती परिसरासह शहराच्या मध्यवर्ती भागात लहान मुलांसह तरुणही नायलॉन मांजाचा वापर करताना आढळून आले. याविषयी त्यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘‘सुती मांजामुळे पतंग पटकन कापली जाते, त्यामुळे पैज जिंकण्यासाठी नायलॉन मांजालाच पसंती देतो,’’ अशी स्पष्ट कबुली एका तरुणाने दिली..९०० पक्षी अडकले मांजातपतंग उडविण्यासाठी वापरण्यात आलेला नॉयलॉन मांजा तुटल्यानंतर तो झाडांमध्ये अडकून राहतो. त्याचे परिणाम पशू-पक्ष्यांना भोगावे लागतात. २०२५ मध्ये वर्षभरात झाडांमध्ये, खांबावरील मांजा आणि तारांमध्ये एक हजार ११० पक्षी अडकल्याच्या घटना घडल्या. त्यापैकी सुमारे ९०० हून अधिक घटना नॉयलॉन मांजामुळे घडल्याची माहिती अग्निशामक दलाच्या सूत्रांनी दिली..कठोर कारवाईचे सर्व ठाण्यांना आदेश - शर्मापुणे : नायलॉन मांजाच्या वापरामुळे नागरिकांसह पशू-पक्ष्यांच्या जिवाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर नॉयलॉन मांजा विक्रेत्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचा आदेश गुन्हे शाखा आणि सर्व पोलिस ठाण्यांतील वरिष्ठ निरीक्षकांना दिला आहे, अशी माहिती पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी दिली..संक्रांतीनिमित्त पतंग उडविण्यासाठी काहीजण नायलॉन मांजाचा वापर करतात. त्यानंतर मांजा रस्त्यांवर तसेच, उड्डाणपुलांच्या परिसरात खांबाला किंवा झाडामध्ये अडकून राहतो. रस्त्याने जाणारे दुचाकीस्वार आणि पक्षी मांजामध्ये अडकून गंभीर जखमी होण्याच्या घटना घडत आहेत. असे अपघात टाळण्यासाठी नायलॉन मांजाची विक्री आणि साठवणूक करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती संकलित करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.प्रत्येक पोलिस ठाण्याने विशेष मोहीम राबवून संशयित ठिकाणांची तपासणी करावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने नायलॉन मांजाविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पोलिस सहआयुक्त शर्मा यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.