पुणे

Sunny Fulmali : झोपडीतून सुवर्णशिखराकडे! लोहगावचा सनी फुलमाळी ठरला खऱ्या अर्थाने ‘गोल्डन बॉय’

बहरीन येथे पार पडलेल्या आशियाई युवा क्रिडा स्पर्धेत लोहगावचा कुस्तीपटू सनी फुलमाळी याने कुस्ती स्पर्धेत साठ किलो वजनीगटात सुवर्णपदक पटकावले.
sunny fulmali

sunny fulmali

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोहगाव - बहरीन येथे पार पडलेल्या आशियाई युवा क्रिडा स्पर्धेत लोहगावचा कुस्तीपटू सनी फुलमाळी याने कुस्ती स्पर्धेत साठ किलो वजनीगटात सुवर्णपदक पटकावले. त्याच्या या कामगिरीने केवळ आपल्या कुटुंबाचीच नव्हे, तर संपूर्ण देशाची मान त्याने अभिमानाने उंचावली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Youth
winner
motivational story
wrestling competition
Slum

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com