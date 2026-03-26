Ghodegaon News : तळेकरवाडीचा सुपुत्र धीरज तळेकर आता खाकी वर्दीत

घोडेगाव - जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर शून्यातून विश्व निर्माण करता येते, लहानपणीच वडिलांचे छत्र हरपलेले असतानाही, आईची जिद्द आणि बहिण संचिताचे मार्गदर्शन आणि मामांच्या पाठबळावर धीरज दत्तात्रय तळेकर तळेकरवाडी (ता. आंबेगाव) याने पोलीस प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे. नुकताच जालना येथे त्याचा पदवी संपन्न कार्यक्रम झाला..तळेकरवाडी येथील धीरज दत्तात्रेय तळेकर या तरुणाने जिद्दीने आलेल्या संकट, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत यश संपादन केले. धीरज लहान असतानाच वडील दत्तात्रय तळेकर यांचे निधन झाले. दोन वर्षाने मोठी असणारी बहिण संचिता आणि लहान धीरज, आई सुनीता यांच्यासमोर मोठे संकट उभे राहिले. मात्र त्यांच्या आईने खचून न जाता धीरज आणि संचिता यांना साकोरे या मामांच्या गावी नेले..आजोबा बापू भिकाजी लोहोटे यांच्या निरीक्षणाखाली राहून मामा संजय लोहोटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली धीरजने यश संपादन केले आहे.धीरज यांचे प्राथमिक शिक्षण साकोरे येथे झाले. त्यानंतर माध्यमिक शिक्षणासाठी त्यांनी चास येथील संत ज्ञानेश्वर विद्यालयात प्रवेश घेतला. उच्च माध्यमिक शिक्षण मंचर येथील अण्णासाहेब आवटे कॉलेजमधून पूर्ण केले. साकोरी ते मंचर असा त्यांचा शिक्षणाचा प्रवास कष्टाचा होता..जालन्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात धीरज यांचा पदवीदान समारंभ नुकताच पार पडला. यावेळी आपल्या मुलाला पोलीस अधिकारी म्णून पाहताना आईच्या डोळ्यांत अभिमानाचे अश्रू होते. यावेळी आई सुनीता तळेकर, मेहुणा आशुतोष वाळके, मावस भाऊ अनिकेत सुरेश तोत्रे, भावजय करिष्मा तोत्रे उपस्थित होते. यामुळे तळेकरवाडी आणि साकोरे या दोन्ही गावांत धीरज यांच्या यशाबद्दल आनंदोत्सव साजरा होत आहे..याबाबत धीरज म्हणाला, मोठी बहीण संचिता तळेकर ही सुद्धा तीन वर्षा पूर्वी आई वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पोलीस दलात नियुक्ती झाली. तसेच त्यांचे सख्खे मामा संजय लोहोटे आणि चुलत मामा सुनील लोहोटे, चंद्रकांत लोहोटे, दत्तात्रेय लोहोटे , मावशी वर्षा बारवे हे देखील पोलीस सेवेत आहेत. हे सर्व पोलीस दलात असल्याने पोलिस दलात जाण्यासाठी प्रेरणा घरातूनच मिळाली.