MPSC Exam Result : वरवंड येथील सायलीची कृषी उपसंचालकपदी झेप

वरवंड - जिद्द, कठोर परिश्रम अन् कर्तृत्वाची साथ असेल तर स्वप्नपूर्ती झाल्याशिवाय राहत नाही. याच इच्छाशक्तीच्या जोरावर वरवंड (ता. दौंड) येथील शेतकरी कुटुंबातील सायली शेलार हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत यश संपादन करून कृषी उपसंचालक पदाला गवसणी घातली..कुटुंबासोबतच गावच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणाऱ्या सायलीची घोड्यावरून जंगी मिरवणूक काढण्यात आली. आनंदाश्रू अनावर झालेल्या आईवडिलांनी पेढा भरवून सायलीचे अभिनंदन केले.येथील शेतकरी माऊली शेलार व नागनाथ विद्यालयातील सहशिक्षिका दीपाली शेलार यांची मुलगी प्रशासनातील अधिकारी बनावी अशी इच्छा होती. सायलीने वरवंड येथील श्री नागनाथ विद्यालयात इयत्ता दहावीपर्यंत तर श्री गोपीनाथ विद्यालयात इयत्ता बारावीपर्यंत विज्ञान शाखेत शिक्षण घेतले..त्यानंतर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मिरजगाव येथील सद्गुरू कृषी महाविद्यालयात पदवी घेतली. तिने २०२१ पासून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास सुरू केला. तिने २०२३ मध्ये महसूल सहायक व पाटबंधारे विभागातील कालवा निरीक्षक पदही संपादन केले.पुढे १ डिसेंबर २०२४ ते २८ जानेवारी २०२६ या कालावधीत तिने एमपीएससीची परिक्षा दिली आणि कृषी उपसंचालक पदावर नाव कोरले. तिने ३८१ गुण संपादन करीत राज्यात सहावा क्रमांक पटकावला. या यशानंतर, ग्रामस्थांनी सायलीची घोड्यावरून मिरवणूक काढली..याबाबत सायली म्हणाली, या यशामागे आईवडिलांचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी अभ्यासासाठी मोकळीक दिली. त्यामुळे मला माझे ध्येय गाठता आले. ध्येय समोर ठेवून अभ्यासाचे योग्य नियोजन केल्यास यश निश्चित मिळते..