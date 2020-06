मार्केट यार्डात शेतमालाची आवक वाढली पण...

मार्केट यार्ड (पुणे) : बाजारात मागील आठवड्याच्या तुलनेत शेतमालाची आवक वाढली आहे. मागणी आणि पुरवठा यांचा समतोल असल्यामुळे टोमॅटो आणि सिमला मिरची वगळता सर्व फळभाज्यांचे भाव स्थिर आहेत. सिमला मिरची आणि टोमॅटोच्या भावात अल्पशी घट झाल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी रविवारी दिली. हिमाचल प्रदेशमधून 5 टेम्पो मटार, कर्नाटकातून 5 टेम्पो गाजर, गुजरात व मध्य प्रदेशातून लसूण 6 ट्रक, गुजरात आणि कर्नाटकातून 3 ट्रक कोबी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरातमधून 8 टेम्पो हिरवी मिरची, कर्नाटकातून 2 टेम्पो घेवड्याची; तसेच 1 टेम्पो तोतापुरी कैरीची आवक झाली. पुणे विभागातून सातारी आले 1000 ते 1100 पोती, भेंडी 5 टेम्पो, गवार 3 टेम्पो, हिरवी मिरची 2 टेम्पो, ढोबळी मिरची 5 टेम्पो, टोमॅटो 500 पेटी, तांबडा भोपळा 8 टेम्पो, भुईमूग 70 पोती, कांदा 30 टेम्पो आणि आग्रा, इंदूर येथून सुमारे 16 ट्रक बटाट्याची आवक झाल्याची माहिती व्यापारी विलास भुजबळ यांनी दिली. - लॉकडाऊन शिथील होताच आत्महत्यांच्या घटना वाढल्या; काय आहेत याची कारणे? कोथिंबिरीच्या 1 लाख 30 हजार जुड्या

मागील आठवड्याच्या तुलनेत पालेभाज्यांची आवक वाढली आहे. मात्र, मागणी कमी आहे. चुका आणि कोथिंबिरीच्या भावात जुडीमागे 4 आणि 3 रुपयांनी घसरण झाली. कांदापात, चाकवत, राजगिरा आणि पालकच्या भावात 2 रुपयांनी घट झाली. केवळ शेपूच्या भावात जुडीमागे 2 रुपयांनी वाढ झाली. कोथिंबिरीची 1 लाख 30 हजार जुडी; तर मेथीची 17 हजार जुडींची आवक झाली.

Web Title: Fruit and vegetable prices are stable in the marketyard