फळ पीकविमा योजनेत
सहभागाची मुदत संपली
५९ हजार केळी उत्पादकांचा सहभाग
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
जळगाव : जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत यंदा सुमारे ५९ हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिकासंबंधी विमा संरक्षण घेतले आहे. यात विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून विमाधारक शेतकऱ्यांनी केळी पीक पडताळणी किंवा शेतात केळीची जिओ टॅगिंग करून घ्यावी व पुढील कार्यवाही विमा कंपनी, कृषी विभागाने करावी, अशी मागणी केळी विमाधारकांनी केली आहे.
केळी पिकासाठी फळ पीकविमा योजनेतून आंबिया बहर अंतर्गत १ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत विमा अर्ज पोर्टलवर किंवा ऑनलाइन सादर करण्यात आले. हे अर्ज सादर करताना विमाधारकांनी केळी लागवडीसंबंधीचे जिओ टॅगिंग केलेले छायाचित्र, सातबारा उतारा व हेक्टरी साडेआठ हजार रुपये विमा हप्ता विमा कंपनीकडे दिला आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पुन्हा १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या केळी पीक लागवडीसंबंधीची माहिती किंवा पीक पडताळणी विमा कंपनी करीत नसल्याची स्थिती आहे.
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प्रतिनिधी पाठवून करा कार्यवाही
विमा कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी संबंधित गावांत पाठवून केळी पीक पडताळणी करावी, त्यात कृषी विभागानेदेखील सहभाग घ्यावा, अशी मागणी आहे. एमआरसॅक किंवा अन्य अतांत्रिक बाबींचा उपयोग केळी पीक पडताळणीसाठी केल्याने २०२५-२६ च्या हंगामात मोठा घोळ झाला आहे. अनेक केळी उत्पादकांवर यात अन्याय झाला आहे, असे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
--- ठळक बाबी ----
- ज्यांनी शेतात केळी लागवड केलेली नाही व विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे, त्यांचा या योजनेतील सहभाग रद्द करावा.
- शेतात केळीची लागवड केली आहे की नाही, याची पडताळणी किंवा जिओ टॅगिंग झाल्याशिवाय संबंधित विमाधारकाचा विमा प्रस्ताव मंजूर करू नये.
- शेतकऱ्यांनीदेखील केळी पिकाची जिओ टॅगिंग करून घ्यावी, असे आवाहन विमा कंपनीसह कृषी विभागाने करावे. यामुळे घोळ होणार नाही.
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