Pune News : जुन्या इमारतींना वाढीव एफएसआय; समाविष्ट गावांमधील इमारतींना होणार फायदा

पुणे महापालिका अथवा विशेष प्राधिकरणाच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांच्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील जुन्या इमारतींत राहणाऱ्या सदनिकाधारकांसाठी खूषखबर.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - महापालिका अथवा विशेष प्राधिकरणाच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांच्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील जुन्या इमारतींत राहणाऱ्या सदनिकाधारकांसाठी खूषखबर आहे. अशा इमारतींचा पुनर्विकास करताना काही अटींवर वाढीव एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापरून बांधकाम करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे.

