Gas Cylinder Shortage : गॅसटंचाईचा परिणाम! डोसा, उत्तप्पा व तळलेले पदार्थ हॉटेलातून होताय गायब

पुणे - गॅसच्या पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या तुटवड्याचा फटका आता हॉटेल व्यवसायावर दिसू लागला आहे. गॅसटंचाईमुळे काही पदार्थांची मेनूमधून कपात करण्याची वेळ हॉटेलांवर आहे. विशेषतः ऑर्डर दिल्यानंतर बनवावे लागणारे पदार्थ कमी करण्याचा निर्णय काही हॉटेल व्यावसायिकांनी घेतला आहे. त्यामुळे डोसा, उत्तप्पा यांसारखे साउथ इंडियन पदार्थ तसेच विविध तळलेले पदार्थ हळूहळू हॉटेलच्या मेनूमधून कमी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे..या पदार्थांसाठी सतत गॅसचा वापर करावा लागतो. मात्र सध्या गॅसचा पुरवठा मर्यादित असल्याने हॉटेल चालकांना असे पदार्थांवर न बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराण-इस्राईल युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन आणि गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होत असून त्याची झळ स्थानिक हॉटेल व्यवसायालाही बसू लागली आहे. गॅसचा पुरवठा अनियमित झाल्याने अनेक हॉटेल चालकांना स्वयंपाकाच्या कामकाजात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..हॉटेल व्यावसायिकांनी केलेल्या पर्यायी व्यवस्था -गॅसच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्यामुळे हॉटेल व्यवसायिकांना स्वयंपाकासाठी पर्यायी साधनांचा वापर करावा लागत आहे. अनेक हॉटेल चालकांनी डिझेलवर चालणाऱ्या शेगड्यांची व्यवस्था केली आहे, जेणेकरून स्वयंपाकाची कामे पूर्णपणे थांबू नयेत. तसेच काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर बनवले जाणारे पदार्थ इंडक्शन शेगड्यांवर तयार केले जात आहेत. गॅसचा वापर कमी करून उपलब्ध साधनांमधून व्यवसाय चालू ठेवण्याचा प्रयत्न हॉटेल चालक करत आहेत..मिसळ मात्र उपलब्ध राहणार -गॅसच्या अडचणी असूनही मिसळ हा पदार्थ बहुतांश हॉटेलमध्ये उपलब्ध राहण्याची शक्यता आहे. कारण मिसळसाठी लागणारा रस्सा आधीच मोठ्या प्रमाणात तयार करून ठेवता येतो. त्यामुळे ऑर्डर दिल्यानंतर फक्त मिसळ वाढून देण्याचे काम करावे लागते आणि त्यासाठी जास्त गॅस लागत नाही. त्यामुळे इतर पदार्थ कमी झाले तरी मिसळ मात्र नियमितपणे मिळत राहण्याची शक्यता आहे..थाळीतून भाकर गायब -काही नॉन-व्हेज हॉटेलांमध्ये भाकर देणेही बंद करण्यात आले आहे. भाकर तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गॅस लागतो. त्यामुळे गॅसची बचत करण्यासाठी काही ठिकाणी भाकर बनवणे थांबविण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांनाही मर्यादित पदार्थांवर समाधान मानावे लागत आहे.मी नेहमीप्रमाणे आज सकाळी नाश्त्यासाठी हॉटेलमध्ये गेलो होतो. पण मला आज डोसा मिळाला नाही. हॉटेल चालकांनी गॅसटंचाईमुळे काही पदार्थ तात्पुरते बंद केले असल्याचे सांगितले. त्यामुळे नाश्त्याचा पर्याय बदलावा लागला. अशा परिस्थितीत ग्राहकांची थोडी गैरसोय होत आहे. मात्र गॅसच उपलब्ध नसल्याने हॉटेल चालकांचा देखील नाइलाज आहे.- मिलिंद कदम, नोकरदार.गॅसच्या टंचाईमुळे अनेक छोटे हॉटेल बंद झाले आहेत. काही हॉटेल व्यावसायिकांकडे तीन ते चार दिवस पुरेल एवढा गॅसचा साठा आहे. तर अनेकांनी आता इंडक्शनवर पदार्थ तयार करणे सुरू केले आहे. मात्र ते पुरसे नाहीत. त्यामुळे मेनू कमी झाला आहेत. जास्त गॅस लागणारे पदार्थ बंद करण्यात येत आल्याचे चित्र आहे.- शरण शेट्टी, माजी अध्यक्ष, पूना हॉटेलिअर्स असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.