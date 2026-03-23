Gas Cylinder Shortage : गॅस वितरणात अनिश्चितता; ग्राहक हवालदिल, गॅस लायटरची जागा घेतली फुकणीने

पुणे - आखाती देशांतील वाढत्या तणावाचा आणि युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट परिणाम जागतिक इंधन पुरवठा साखळीवर झाला आहे. यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा काही ठिकाणी विस्कळित झाला असून, वितरणात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी साठा उपलब्ध असला तरी, अनेक भागांत ग्राहकांना सिलिंडरसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे..एकूणच या संघर्षाने सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापासून ते हॉटेल व्यवसायापर्यंत सर्वांचेच गणित बिघडवले आहे. दरम्यान, पाच दिवस हल्ले थांबविण्याची सोमवारी घोषणा झाली; यामुळे सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.गॅस लायटरची जागा आता घेतली फुकणीनेपौड - केंद्र व राज्य सरकार इंधन पुरवठा सुरळीत असल्याचे सांगत असले, तरी मुळशीतील भूगाव, पिरंगुट आणि पौड परिसरात चित्र वेगळे आहे. घरगुती सिलिंडरसाठी महिलांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. पाच किलोच्या छोट्या सिलिंडरचे दरही १०० रुपये किलोवरून ५०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. या दरवाढीमुळे ग्रामीण भागात गॅस लायटरची जागा पुन्हा फुकणीने घेतली असून महिलांना लाकडासाठी पायपीट करावी लागत आहे..व्यावसायिक सिलिंडरचे दर तिप्पट झाल्याने भूगाव, पिरंगुट, घोटावडे फाटा आणि कोळवण परिसरातील अनेक छोट्या व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय बंद केले आहेत. कोंढावळे येथील हॉटेलचालक सुप्रिया गुरव यांच्यासह अनेक व्यावसायिकांनी खर्च परवडत नसल्याने कोळशाच्या शेगड्या आणि चुलींचा आधार घेतला आहे. काही ठिकाणी विजेच्या शेगड्यांचा वापर सुरू झाला असून, वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे..कृत्रिम तुटवडायुद्धजन्य परिस्थितीमुळे मुळशी तालुक्यात सिलिंडरचा तीव्र कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला असून, १८०० रुपयांचा व्यावसायिक सिलिंडर चक्क साडेपाच हजार रुपयांना विकला जात आहे. यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांनी पुन्हा चुली पेटवल्या असून घरगुती गॅससाठीही रांगा लागल्या आहेत..नीरा परिसरात चुलींचा धूरवाल्हे - युद्धजन्य परिस्थितीमुळे व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळित झाला असून, नीरा (ता. पुरंदर) परिसरातील हॉटेल व्यावसायिक व खाद्य विक्रेते गंभीर अडचणीत सापडले आहेत. गॅसअभावी अनेकांनी आता लाकडी चुलींचा आधार घेतला आहे..गेल्या काही दिवसांपासून गॅस वितरणात अनियमितता निर्माण झाल्याने हॉटेल मालकांना सिलिंडरची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अनेक ठिकाणी गॅस संपल्याने दुकाने बंद ठेवण्याची किंवा मोजकेच पदार्थ बनविण्याची वेळ आली आहे.विद्युत उपकरणांचा खर्च परवडत नसल्याने व्यावसायिकांनी हॉटेलमध्ये चुली पेटवल्या आहेत. मात्र, चुलीच्या धुरामुळे कर्मचाऱ्यांचे हाल होत असून ग्राहकांना वेळेवर सेवा देणे कठीण झाले आहे. यामुळे मिळणारे उत्पन्न घटल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि रोजचा खर्च भागविणे जिकिरीचे झाले आहे..प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन गॅस पुरवठा तातडीने सुरळीत करावा, अशी मागणी दत्तात्रेय पवार (पिंपरे खुर्द), स्वप्निल पवार (वाल्हे) यांनी केली आहे. पुरवठा सुरळीत न झाल्यास ग्रामीण भागातील खाद्य व्यवसाय पूर्णतः कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.