Pune News: पुणे महापालिकेचा इंधनबचतीसाठी पुढाकार; वाहन वापरात ३० टक्के कपातीचा प्रशासनाकडून प्रस्ताव

पुणे: देशात इंधन पुरवठ्याचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खर्चाला फाटा देत बचत करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यास प्रतिसाद देत पुणे महापालिका प्रशासनाने वाहनांच्या वापरात ३० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे..अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणे, कार शेअरिंग करणे यासह अन्य उपाययोजनांसह आराखडा तयार केला जाणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. तर महापालिकेत आठवड्यातून एकदा सार्वजनिक वाहतूक दिन पाळावा, असे पत्र महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी आयुक्तांना दिले आहे.पुणे महापालिकेत महापौर, उपमहापौर, सभागृहनेते, विरोधीपक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यासह सर्व गटनेते, विषय समिती, प्रभाग समितीचे अध्यक्ष यांना महापालिकेतर्फे वाहन दिले जाते. त्याचप्रमाणे महापालिका आयुक्तांपासून ते विभाग प्रमुख, खातेप्रमुखांना व विविध कामांसाठी मोटार दिली आहे. महापालिकेच्या ताफ्यात सध्या एकूण १३४२ गाड्या असून, त्यापैकी २०५ या कार आहेत..पंतप्रधान मोदी यांनी आवाहन केल्यानंतर महापालिकेने पेट्रोल- डिझेलचा खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरात विकास कामे केली जात असतात महापालिकेचे जेसीबी, पोकलेन यासह अन्य वाहने इंधन भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर येतात, त्याऐवजी कामाच्या ठिकाणीच इंधन उपलब्ध दिले जाईल. त्यामुळे हा खर्च कमी होऊ शकतो.प्रत्येक अधिकाऱ्याने स्वतंत्रपणे वाहन न वापरता, एकाच भागात राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कार शेअरिंगद्वारे महापालिकेत यावे, मेट्रो मार्गाच्या परिसरात राहाणाऱ्यांंनी मेट्रोचा वापर करावा. त्यातून इंधनाची बचत होऊ शकते. यासंदर्भातील प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्तांकडे पाठवला जाणार आहे..महापौरांच्या सूचनामहापालिका अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींनी आठवड्यातून एक दिवस पीएमपी, मेट्रोचा वापर करावा.शक्य असल्यास सायकलचा वापर करावापीएमपी, मेट्रो, सायकल हे पर्याय शक्य नसेल तर कार शेअरिंग करावेअधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर केल्यास नागरिकांमध्ये सकारात्मक संदेश जाईल.प्रत्यक्ष प्रवास केल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील अडचणी प्रशासनाला कळतील व त्यावर काम करता येईल..''पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनानुसार पुणे महापालिकेच्या वाहन वापरात ३० टक्क्यांपर्यंत कपात करून इंधन बचत केली जाईल. त्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे.''- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिकामहापौरांकडून एक गाडी कमीमहापौर मंजूषा नागपुरे यांच्यासाठी महापालिकेने दोन वाहने दिली होती. त्यातील एका वाहनात महापौर व सुरक्षा रक्षक असत. उर्वरित एका गाडीत स्वीय सहायक, सुरक्षा रक्षक व अन्य कर्मचारी होते. इंधन बचतीसाठी महापौर एकच गाडी वापरणार आहेत. दुसरी गाडी व त्यातील कर्मचारी यांना कमी केले आहे. आता महापौरांसोबत चालकासह सुरक्षा रक्षक, स्वीय सहाय्यक असणार आहेत. नागपुरे यांनी ही माहिती दिली.