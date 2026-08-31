‘मोक्का’तील फरार चोरटा पकडला
सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेची कामगिरी
सोलापूर, ता. ३१ : ‘मोक्का’च्या कारवाईनंतर अनेक वर्षांपासून फरार असलेला आणि दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्यातील भैय्या लाला काळे (वय २३, रा. कोमलवाडी, ता. करमाळा) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई पार पाडली आहे.
करमाळा पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात भैय्या काळे याच्यावर ‘मोक्का’ची कारवाई झाली होती. २०१८ पासून तो फरार होता. पोलिस त्याच्या मागावर होते, भैय्या पोमलवाडी गावात असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. पोलिसांनी सापळा रचून भैय्याला पकडले. त्याच्याकडे चोरीच्या चार दुचाकी सापडल्या आहेत. दरम्यान, करमाळा पोलिसांत २०१९ मधील दुचाकी चोरी व दरोड्याच्या तयारीचा गुन्हा आणि २०१८ मधील गंभीर दरोड्याच्या गुन्ह्याचा यावेळी चौकशीत उलगडा झाला. ही कामगिरी प्रभारी पोलिस अधीक्षक विजय कबाडे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे यांच्या नेतृत्वातील हवालदार रवी माने, अतुल घाडगे, दशरथ गोरे, सलीम बागवान, अश्विनी गोटे, पल्लवी इंगळे, प्रमोद गायकवाड, मनोज राठोड, विनायक घोरपडे, अन्वर अत्तार, राजेंद्र गवेकर यांच्या पथकाने पार पाडली.
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