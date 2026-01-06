पुणे

Sakal Vastu Expo 2026 : नवीन वर्षानिमित्त करा घराची स्वप्नपूर्ती! ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’चे आयोजन

घर खरेदी आवाक्याबाहेर जाण्याआधीच नवीन वर्षाच्या निमित्ताने आपल्या घराचे स्वप्न साकार करण्याची संधी
sakal vastu expo 2026

sakal vastu expo 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून वाढत असलेली घरांची मागणी आणि बांधकाम साहित्याच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे सदनिका आणि व्यावसायिक जागांच्या किमतीत वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
New year
Sakal
Dream
Opportunity
vastu tips
Home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com