Sakal Vastu Expo 2026 : नवीन वर्षानिमित्त करा घराची स्वप्नपूर्ती! ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’चे आयोजन

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून वाढत असलेली घरांची मागणी आणि बांधकाम साहित्याच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे सदनिका आणि व्यावसायिक जागांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. .आगामीकाळात या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे घर खरेदी आवाक्याबाहेर जाण्याआधीच नवीन वर्षाच्या निमित्ताने आपल्या घराचे स्वप्न साकार करण्याची संधी 'सकाळ वास्तू एक्स्पो'च्या माध्यमातून पुणेकरांना मिळणार आहे..घराच्या शोधात असलेल्यांना मदतीचा ठरणारा हा दोन दिवसीय एक्स्पो कर्वेनगरमधील डीपी रस्त्यावरील महालक्ष्मी लॉन्समध्ये शनिवार (ता. १०) आणि रविवारी (ता. ११) होणार आहे. यात २५ हून अधिक विकसकांचे १०० हून अधिक प्रकल्प असणार आहेत. त्यामुळे घर खरेदीचे अनेक पर्याय एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील.वन, टू, श्री आणि फोर बीएचके प्लॅट, व्यावसायिक जागा, बंगलो, रो-हाऊस, रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पातील आरामदायी सदनिकांसह एनए प्लॉटचे प्रकल्प एक्स्पोत असणार आहेत. त्यामुळे आपली गरज, बजेट आणि ठिकाण या सर्वांचा मेळ घालत घर खरेदीचा निर्णय घेणे सोपे होणार आहे..सवलतीचा लाभ घेत घर घेण्याची हीच योग्य वेळस्वतःचे घर घेण्याची अनेकांची इच्छा असते. पण, सध्या आपल्याकडे पुरेसे पैसे नाहीत. मनासारखे घर मिळत नाही. घर आवडले तर बजेटचा मेळ बसत नाही, अशा समस्या येतात. त्यामुळे घरखरेदी पुढे ढकलली जाते. गृहकर्जावर कमी व्याजदर तसेच घरखरेदीसाठी आवश्यक असलेल्या इतर बाबी सध्या सकारात्मक आहेत. तसेच नवीन वर्षाच्या निमित्ताने सध्या अनेक सवलती सुरू आहेत. त्यामुळे घर खरेदीची हीच योग्य वेळ आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे..'सकाळ वास्तू एक्स्पो'बाबतकधी : १० आणि ११ जानेवारीकुठे : महालक्ष्मी लॉन्स, डीपी रस्ता, कर्वेनगरकेव्हा : सकाळी १० ते रात्री ८सुविधा : प्रवेश व पार्किंग मोफतस्टॉल बुकिंग व अधिक माहितीसाठी संपर्क : मंदार मिरजकर - ९६८९८८६६३०.