Sunetra Pawar : अजितदादांचे स्वप्न सर्व मिळून साकार करु

बारामती - आज दादा आपल्यात नाहीत तरीही त्यांच्या स्वप्नातील स्वच्छ, सुंदर व हरित बारामती साकारण्याची जबाबादारी आता आपल्या सर्वांची आहे. मी अजितदादा आहे हे समजूनच आपल्याला बारामती शहर देशातील सर्वात स्वच्छ व सुंदर शहर म्हणून नावलौकीक प्राप्त करायचा आहे..दादांची जबाबदारी आता मी स्विकारलेली असून आपल्या सर्वांच्या साथीने आपण तितक्याच जोमाने व ताकदीने बारामतीचा सर्वांगिण विकास साध्य करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करु, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले..एन्व्हॉर्यमेंटल फोरम ऑफ इंडियाच्या सोळाव्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमात यंदाचा वसुंधरा पुरस्कार जुन्नरचे रमेश खरमाळे व स्वाती खरमाळे यांना तर राधिका शहा, वरदा कुलकर्णी, पुरुषोत्तम पवार, अभिजित चौधर व डॉ. परिक्षित गोगटे यांना बारामती आयकॉन पुरस्कार सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते प्रदान केले गेले..बारामतीचे नगराध्यक्ष सचिन सातव, सभापती किरण तावरे, माळेगावचे नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते, औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष रणजित पवार, आयडीबीआय बँकेचे आशुतोष कुमार, अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष संभाजी होळकर, सोमेश्वरचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप, विद्या प्रतिष्ठानच्या सचिव अँड. नीलिमा गुजर, विश्वस्त डॉ. राजीव शहा, उपमुख्यमंत्र्यांचे धोरणविषयक सल्लागार डॉ. संतोष भोसले यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..गेल्या सोळा वर्षातील एन्व्हॉर्यमेंटल फोरमच्या कामाचा आढावा सुनेत्रा पवार यांनी घेतला. त्या म्हणाल्या, गेल्या सोळा वर्षात फोरमने जलसंधारणाची मोठी कामे केली, 50 कोटी लिटर पाण्याचा अतिरिक्त साठा या मुळे निर्माण झाला, टंचाई दूर झाली.मोतीबिंदू शस्त्रक्रीया शिबीरांमुळे पाच हजार जणांना नवदृष्टी प्राप्त झाली, प्रबोधन व प्रसाराच्या माध्यमातून अनेक विधायक उपक्रम पार पाडले. या पुढील काळातही फोरमच्या वतीने विधायक उपक्रम राबविण्यात येतील. बारामतीकरांची साथ कायम असेल याची खात्री आहे.रमेश खरमाळे व राधिका शहा यांनी मनोगत व्यक्त केले. ज्ञानेश्वर जगताप यांनी सूत्रसंचालन केले..वहिनींचा कंठ दाटून आला.....फोरमच्या कामाचा आढावा घेताना अजितदादांच्या सहकार्याचा उल्लेख करताना सुनेत्रावहिनींचा कंठ दाटून आला, तेव्हा उपस्थितांचेही डोळे पाणावले. अजितदादांच्या मदतीचा उल्लेख करत आता आपल्यात दादा नसले तरी त्यांच्या स्वप्नातील बारामती आपण सगळे मिळून घडवू असे त्यांनी सांगितले..