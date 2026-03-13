पुणे

Sunetra Pawar : अजितदादांचे स्वप्न सर्व मिळून साकार करु

आज दादा आपल्यात नाहीत तरीही त्यांच्या स्वप्नातील स्वच्छ, सुंदर व हरित बारामती साकारण्याची जबाबादारी आता आपल्या सर्वांची आहे.
मिलिंद संगई
बारामती - आज दादा आपल्यात नाहीत तरीही त्यांच्या स्वप्नातील स्वच्छ, सुंदर व हरित बारामती साकारण्याची जबाबादारी आता आपल्या सर्वांची आहे. मी अजितदादा आहे हे समजूनच आपल्याला बारामती शहर देशातील सर्वात स्वच्छ व सुंदर शहर म्हणून नावलौकीक प्राप्त करायचा आहे.

