फुलगावात भरणार अकरावी, बारावीचे वर्ग

केसनंद, ता. ५ : फुलगाव (ता. हवेली) येथील श्री शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या हरी उद्धव धोत्रे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाला इयत्ता अकरावी व बारावीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाची अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे फुलगावसह पंचक्रोशीतील विद्यार्थ्यांना आता उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी स्थानिक पातळीवरच संधी उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाला या निर्णयामुळे मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
विद्यालयात सध्या १६० हून अधिक विद्यार्थी दहावीच्या वर्गात शिक्षण घेत असल्याने त्यांच्या शैक्षणिक गरजा, आवडी-निवडी आणि भविष्यातील करिअरच्या संधी विचारात घेऊन विद्यालयात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तिन्ही शाखांमध्ये अकरावी-बारावीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या निर्णयाचा वढू खुर्द, आपटी, कोरेगाव भीमा, डोंगरगाव, पिंपरी सांडस, डिग्रजवाडी, लोणीकंद आणि तुळापूर यांसह पंचक्रोशीतील गावांमधील विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी दूरच्या ठिकाणी जाण्याची गरज कमी होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचा प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची सुविधा स्थानिक पातळीवर मिळावी, या उद्देशाने संस्थेने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष संजय धोत्रे व उपाध्यक्ष प्रवीण रायसोनी यांनी दिली.
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