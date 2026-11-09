मुळशी, राजगडमधील शाळांसाठी ३ कोटी ३० लाखांचा निधी मंजूर

पौड, ता. ९ : जिल्हा वार्षिक योजनेतून मुळशी व राजगड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या १० प्राथमिक शाळांच्या इमारती कामासाठी व दुरुस्तीसाठी ३ कोटी ३० लाख ६७ हजार रुपये मंजूर झाल्याची माहिती आमदार शंकर मांडेकर यांनी दिली. या निधीमुळे शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे.
याबाबत आमदार मांडेकर यांनी सांगितले की, जिल्हा वार्षिक योजना सन २५-२६ मधील काही कामे रद्द झाल्याने नवीन कामे घेण्यात आली असून, त्यामध्ये मुळशी व राजगड तालुक्यातील १० शाळांचा समावेश सुधारणा व विशेष दुरुस्ती करणे यामध्ये करण्यात आला आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कामांना सुरुवात होणार आहे. निधी मंजूर झालेल्या शाळांची नावे पुढीलप्रमाणे (कंसात मंजूर निधी) मुळशी तालुका- भोईनी (१८ लाख ४५ हजार रुपये), आंदगाव (१७ लाख ३१ हजार रुपये), पाथरवाडी (२५ लाख ७१ हजार रुपये), मांदेडे (४० लाख ८ हजार रुपये), खेचरे (३५ लाख ६७ हजार रुपये), जांबे (५७ लाख ३१ हजार रुपये), मारुंजी (५५ लाख रुपये). धामणहोळ (१३ लाख ६१ हजार रुपये), राजगड तालुका- साखर (३५ लाख ९३ हजार रुपये), करंजावणे (३१ लाख ६० हजार रुपये).
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