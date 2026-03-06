Fursungi Nagar Parishad: लोकसंख्येच्या दाखल्यासाठी अतिरिक्त शुल्क; फुरसुंगी नगर परिषदेतील प्रकार, दर कमी करण्याची नागरिकांची मागणी

फुरसुंगी : दर पत्रकात समाविष्ट न केलेल्या लोकसंख्येच्या दाखल्यासाठी फुरसुंगी नगर परिषदेकडून एक हजार शुल्क आकारण्यात येत आहे. हे शुल्क अधिक असल्याने यावर पुनर्विचार करून नागरिकांना परवडतील असे शुल्क निश्चित करावेत, अशी नागरिकांकडून मागणी होत आहे..नव्याने स्थापन झालेल्या फुरसुंगी नगर परिषदेमध्ये नागरिकांना आवश्यक असणारे दाखले देण्यास सुरवात करण्यात आले आहेत. मात्र दाखल्यांच्या शुल्कांबाबत सविस्तर माहिती कार्यालयाच्या बाहेर फलकावर लावणे गरजेचे असताना ते लावले गेले नाहीत..त्यामुळे शुल्कांबाबत नागरिकांना आवश्यक माहिती मिळत नाही. नगर परिषदेकडून दाखल्यांचे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र लोकसंख्येच्या दाखल्याचे शुल्क निश्चित करण्यात आले नसताना नगर परिषदेकडून या दाखल्यासाठी नागरिकांकडून एक हजार शुल्क आकारण्यात येत आहे..वास्तविक पाहता शुल्क हे सामान्य नागरिकांना परवडतील असे असणे गरजेचे आहे. ज्या दाखल्याचे शुल्क निश्चित केले नाही त्यासाठी एक हजार रुपये का आकारले जात आहे? याचे समाधानकारक उत्तर कर्मचाऱ्यांकडून दिले जात नाही..Mundhwa Land Scam : मुंढवा सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात रवींद्र तारूला दिलासा नाही!.मात्र दाखला आवश्यक असल्याने नागरिकांना ते नाइलाजास्तव भरावे लागत आहे. त्यामुळे नगरपरिषद सामान्य नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये तयार होत आहे. ज्या दाखल्याचे शुल्क निश्चित केले नाही, त्यासाठी एक हजार रुपये कोणत्या नियमाने आकारले जात आहे? नागरिकांनी दरपत्रक मागितल्यास लेखी अर्ज केल्यावरच दरपत्रक मिळेल, असे उत्तर कर्मचारी प्रमिला सरवदे यांच्याकडून दिले जात आहे..अवास्तव कर प्रणालीमुळे महापालिकेतून बाहेर पडून नगर परिषदेची स्थापना झाली आहे. दाखल्याच्या शुल्कासाठी हजार रुपये आकारणे म्हणजे नागरिकांना वेठीस धरल्यासारखेच आहे. शुल्क पत्रक मागणे हा सामान्य नागरिकांचा अधिकार आहे. त्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर राग व्यक्त करणे चुकीचे आहे.- शुभांगी हरपळे, स्थानिक महिला, .दाखल्यांच्या शुल्कांबाबत फेरविचार करण्यात येईल. लवकरच नागरिकांना परवडतील असेच शुल्क आकारण्यात येतील.- प्रसाद शिंगटे, मुख्याधिकारी,फुरसुंगी नगर परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.