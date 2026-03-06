पुणे

Fursungi Nagar Parishad: लोकसंख्येच्या दाखल्यासाठी अतिरिक्त शुल्क; फुरसुंगी नगर परिषदेतील प्रकार, दर कमी करण्याची नागरिकांची मागणी

Population Certificate Fee: फुरसुंगी नगर परिषदेकडून लोकसंख्येच्या दाखल्यासाठी १००० रुपये शुल्क आकारले जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. निश्चित दरपत्रक नसताना घेतल्या जाणाऱ्या या शुल्काबाबत पुनर्विचार करून परवडणारे शुल्क निश्चित करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
फुरसुंगी : दर पत्रकात समाविष्ट न केलेल्या लोकसंख्येच्या दाखल्यासाठी फुरसुंगी नगर परिषदेकडून एक हजार शुल्क आकारण्यात येत आहे. हे शुल्क अधिक असल्याने यावर पुनर्विचार करून नागरिकांना परवडतील असे शुल्क निश्चित करावेत, अशी नागरिकांकडून मागणी होत आहे.

