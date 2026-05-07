Loni Kalbhor Police: लोणी काळभोर पोलिसांची कौतुकास्पद कामगिरी; १८ लाखांचा चोरीचा व हरवलेला मुद्देमाल मूळ मालकांच्या ताब्यात

लोणी काळभोर : नागरिकांचा चोरुन नेलेला किंमती ऐवज तसेच हरवलेले व गहाळ झालेले मोबाईल तसेच विविध गुन्ह्यांमध्ये जप्त करण्यात आलेला सुमारे १८ लाख रुपये किंमतीचा मुद्देमाल मूळ मालकांना परत करून लोणी काळभोर पोलीस ठाणे यांनी नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ केला आहे. आपला ऐवज परत मिळाला यांमुळे अनेकांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला तर काहींच्या डोळ्यांत आनंदाश्रूही तरळले..लोणी काळभोर विभागाच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त अनुराधा उदमले यांच्या हस्ते गुरुवारी (७ मे) रोजी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात मुद्देमाल वितरण कार्यक्रम पार पडला. यावेळी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे (लोणी काळभोर), अमोल मोरे (फुरसुंगी), बाबासाहेब निकम (मांजरी), पोलीस हवालदार, रवी आहेर, संदीप जोगदंड, बापू वाघमोडे, पोलिस अंमलदार योगेश पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते..या मुद्देमालामध्ये सुमारे १५ लाख रुपये किमतीचे १० तोळे सोने, १ लाख रुपयांचे चांदीचे दागिने तसेच सव्वादोन लाख रुपये किमतीचे महागडे मोबाईल फोन यांचा समावेश आहे. गुन्ह्यांचा कसून तपास, तांत्रिक विश्लेषण आणि पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे हा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात यश आले. यामध्ये वडकी येथील राहू खंडू मोडक यांना ९.३६० ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे नेकलेस, तर कवडीपाट टोलनाका येथील किसन बबन इंगळे यांना ३ ग्रॅम सोने व चांदीच्या पट्ट्या परत देण्यात आल्या. तसेच कदमवाकवस्ती परिसरातील घरफोडी प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तीन तोळे सहा ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने आणि एक लाख रुपये किमतीचे चांदीचे दागिने जप्त केले होते. हा संपूर्ण मुद्देमाल मूळ मालक शांती शंकर सोलंखी यांना परत करण्यात आला..लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चोरी अथवा गहाळ झालेले मोबाईल फोनही पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे शोधून काढले. सुमारे एक लाख रुपये किमतीचे सहा मोबाईल फोन एकनाथ सोपान मेमाणे, रतनमाला नंदकुमार बोराटे, रमेश रामचंद्र जुगदळ, रेवती रमा गुप्ता, साजीद तांबोळी आणि दत्तात्रय ज्ञानोबा कोतवाल यांना परत करण्यात आले..फुरसुंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील २०२५ मधील मोठ्या घरफोडीचा छडा लावत पोलीस उपनिरीक्षक विष्णू देशमुख यांनी आरोपीला अटक केली होती. या कारवाईत चोरीस गेलेले ५ तोळे ६ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आले होते. ते दागिने मूळ मालक अभिजित मधुकर पठारे (रा. होळकरवाडी, ता. हवेली) यांना परत देण्यात आले. तसेच हरवलेले चार मोबाईल फोन शोधून मुस्कान जाधव, शाम मिसाळ, अक्षय कारंडे आणि सुधीर खताळ यांनाही सुपूर्त करण्यात आले. गुन्हे उघडकीस आणत नागरिकांचा विश्वास जपणाऱ्या लोणी काळभोर आणि फुरसुंगी पोलिसांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.