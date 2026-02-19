पुणे

Pune Accident : फुरसुंगी शिवशक्ती चौकात भरधाव टेम्पोने दुचाकीला धडक, २३ वर्षीय शिवम माने मृत्युमुखी, चालक फरार

Pune road accident : फुरसुंगी शिवशक्ती चौकात भरधाव टेम्पोने दुचाकीला धडक दिल्याने शिवम माने (२३) याचा मृत्यू झाला. चालक फरार असून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : फुरसुंगी येथील भेकराईनगरमधील शिवशक्ती चौकात भरधाव टेम्पोने दुचाकीला धडक दिल्याने एका तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. १८) मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास घडली.

