पुणे

Pune: फुरसुंगीतील खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका; प्रशासनाचे दुर्लक्ष; तातडीने उपाययोजना करण्याची नागरिकांची मागणी

Road Condition Worsens After Heavy Rain: फुरसुंगीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका वाढला असून नागरिकांनी तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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फुरसुंगी: पावसामुळे फुरसुंगीतील खड्ड्यांची समस्या पुन्हा एकदा डोके वर काढत आहे. पावसाने उघडीप दिली असल्याने येथील खड्ड्यांवर नगरपरिषदेने योग्य उपाययोजना करून रस्ता सुरक्षित करावा, अशी नागरिकांकडून मागणी होत आहे.

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