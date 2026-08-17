पुणे

फुरसुंगी बातमी प्रतिक्रिया

फुरसुंगी बातमी प्रतिक्रिया
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फुरसुंगी बातमी प्रतिक्रिया
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महापौरांच्या उपस्थितीत फुरसुंगी, उरुळी देवाचीमधील आंदोलकर्त्यांशी बैठक झाली होती. त्यादरम्यान चर्चेतून मार्ग काढू, आंदोलन करू नका, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे, तरीही आम्ही चर्चेस तयार आहोत.
- संतोष वारुळे, उपायुक्त, घनकचरा विभाग, पुणे महापालिका
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