Illegal Cables Issue : पुढे ‘तोडल्या’, मागे लगेच ‘जोडल्या’! अनधिकृत केबल कारवाई ठरली क्षणिक

वडगाव शेरी - नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने सलग तीन दिवस कारवाई करून या भागातील 24 किलोमीटर लांबीच्या अनधिकृत ब्रॉडबँड ओव्हर हेड केबल तोडल्या. मात्र विद्युत विभाग केबल तोडत तोडत पुढे जात होता आणि मागे केबलवाले तातडीने नव्या केबल जोडत होते. त्यामुळे ही कारवाई क्षणिक ठरली. .पुणे शहरात सुमारे 3600 km लांबीच्या अनाधिकृत केबल असल्याची बाब नुकतीच समोर आली. स्थायी समिती अध्यक्षांनी अनधिकृत केबल तोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेच्या विद्युत विभागाने स्वतंत्र पथक स्थापन करून संपूर्ण शहरात ही कारवाई केली. त्यानुसार नगर रस्ता परिसरातही 1 एप्रिल ते 3 एप्रिल या दरम्यान कारवाई झाली..या कारवाईत वाघोलीतील 1600 मीटर, विमाननगर मधील 14 हजार मीटर आणि खराडी नगर रस्ता परिसरात आठ हजार चारशे मीटर लांबीच्या पथदिव्यांवर टाकलेल्या अनाधिकृत ओव्हरहेड केबल तोडण्यात आल्या.त्यामुळे काही काळ या भागातील खाजगी इंटरनेट सेवा खंडित झाली होती. मात्र कारवाईची तमा न बाळगता इंटरनेट पुरवणाऱ्या खाजगी कंपन्यांनी तात्काळ मनुष्यबळ लावून तोडलेल्या केबल पुन्हा जोडल्या आणि काही ठिकाणी नव्याने टाकल्या..याविषयी माहिती देताना पथदिवे विभागाचे कनिष्ठ अभियंता मंगेश मिसाळ म्हणाले, आमच्या 15 कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. अनाधिकृत केबल वर कारवाई सुरूच राहणार आहे. कोणावरही गुन्हा नोंदवलेला नाही..राहुल चव्हाण (स्थानिक रहिवासी) - विद्युत विभागाने अनाधिकृत केबलवर केलेली कारवाई क्षणिक होती. व्यावसायिक पुणे महानगरपालिकेचा कर बुडवून लाखो रुपये या धंद्यातून कमावतात. त्यांना कशाचाही धाक नसल्यामुळे जागोजागी केबल लटकलेल्या दिसतात त्याच्यामुळे अपघात होतात. फौजदारी कारवाई केल्याशिवाय हा प्रकार थांबणार नाही.