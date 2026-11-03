ऊस देयकासाठी गंगाखेड येथे एल्गार मोर्चा

जी-७ कारखान्याने
३०० रुपये दुसरा हप्ता द्यावा
राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमानी संघटनेतर्फे एल्गार मोर्चा
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
परभणी : जी-७ साखर कारखान्याने मागील हंगामात तुटलेल्या उसाला प्रति टन ३०० रुपये दुसरा हप्ता जाहीर करावा, या मागणीसाठी सोमवारी (ता. २) गंगाखेड येथे राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे एल्गार मोर्चा काढण्यात आला.
दुष्काळी स्थिती तसेच साखरेचे वाढलेले दर या पार्श्वभूमीवर मागील हंगामात तुटलेल्या उसाला प्रति टन ३०० रुपये दुसरा हप्ता देणे बंधनकारक आहे. येत्या आठ दिवसांत जी-७ साखर कारखान्याने मागील हंगामात तुटलेल्या उसासाठी दुसरा हप्ता किती देणार, हे जाहीर करावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या एल्गार मोर्चात राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा प्रमुख किशोर ढगे, पवन करवर, मुंजा लोडे, रामप्रसाद गमे यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते.
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परभणी : ऊस देयकाच्या प्रश्नी गंगाखेड येथे काढण्यात आलेल्या एल्गार मोर्चात राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष किशोर ढगे यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते.
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