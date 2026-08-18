पुणे

पिक विमा प्रतिसाद

पिक विमा प्रतिसाद
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नुकसान जास्त; भरपाई कमी,
९० टक्के शेतीविना पीकविमा

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
गडचिरोली : नैसर्गिक आपत्ती आणि कीड-रोगांमुळे पिकांचे नुकसान वाढत असताना जिल्ह्यात यंदा पीकविमा संरक्षण अत्यल्प राहिले आहे. मुदतवाढ देऊनही पीकविमा योजनेला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामातील सुमारे ९० टक्के क्षेत्र पीकविम्याच्या संरक्षणाबाहेर राहिले आहे.

जिल्ह्यात यंदा सुमारे २ लाख १६ हजार हेक्टरवर खरीप पिकांची पेरणी नियोजित आहे. त्यापैकी केवळ सुमारे २६ हजार हेक्टर क्षेत्राचा पीकविमा उतरविण्यात आला आहे. म्हणजेच पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत विमा संरक्षण क्षेत्र अत्यल्प आहे. विशेषतः भात पिकाचे क्षेत्र मोठे असताना त्यालाही विमा संरक्षण मिळण्याचे प्रमाण कमी आहे. जून-जुलैमध्ये झालेला पाऊस आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या हवामानातील बदलामुळे खरीप पिकांवर विविध संकटे आली आहेत. अशा परिस्थितीत पिकांचे नुकसान झाल्यास विम्याच्या माध्यमातून भरपाई मिळण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा असते. मात्र यंदा विमा उतरविण्याचे प्रमाणच कमी असल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

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सुधारणांची गरज
पीकविमा भरण्यासाठी शासनाकडून १० ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. विमा कंपन्यांच्या अटी, प्रत्यक्ष नुकसान आणि भरपाई मिळण्याबाबतचा अनुभव यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विम्याबाबत अनास्था निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. भरपाई मिळण्यासाठी पंचनामे, निकष आणि इतर प्रक्रियांमुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. त्यामुळे विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

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गडचिरोलीतील पिकविमा समस्या
शेतकऱ्यांच्या विमा सहभाग कमी
नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान
शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याचे अडथळे
पिकांची अपुरी सुरक्षा गडचिरोलीमध्ये
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गडचिरोली कृषी संकटे
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शेतकरी अनास्था आणि विमा प्रक्रिया
पिक संरक्षण कसे करावे
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विमा प्रक्रियेत सुलभता कशी साधावी
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