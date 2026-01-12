Pune Election : निवडणूक प्रचारासाठी गजानन मारणेला पुण्यात प्रवेश; उच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी!

पुणे : कुख्यात गुंड गजानन मारणेला निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १५ आणि १६ जानेवारीला शहरात येण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मारणे याच्यावर यापूर्वी दाखल असलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमुळे त्याच्यावर पुणे शहर आणि जिल्ह्यात प्रवेशबंदी घालण्यात आली होती. निवडणुकीच्या निमित्ताने मर्यादित कालावधीसाठी आणि न्यायालयाने दिलेल्या अटींच्या अधीन राहून ही परवानगी देण्यात आली आहे..मारणे याची पत्नी जयश्री मारणे ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून प्रभाग १० मधून महापालिकेची निवडणूक लढवत आहे. ‘या निवडणुकीत पत्नीला एकट्याला प्रचार करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे पुण्यात जाऊन प्रचार करणे आवश्यक आहे. प्रचार करताना कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. त्यामुळे ठरावीक कालावधीसाठी पुण्यात जाण्यास परवानगी मिळावी,’ असा अर्ज मारणे याने ॲड. विजयसिंह ठोंबरे यांच्यामार्फत येथील सत्र न्यायालयात दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे मारणे याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती..Pune municipal corporation election: पुण्यात भाजप उमेदवाराला धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न; भीमनगर परिसरातील घटना.संगणक अभियंत्याला कोथरूडमध्ये भर रस्त्यात बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी मारणेसह सहा जणांवर पोलिसांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर मारणे आणि टोळीवर काही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मारणे याच्यावर यापूर्वी खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, दहशत निर्माण करणे, बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे अशा गंभीर स्वरूपाचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान त्याला काही दिवसांपुर्वी जामीन मिळाला आहे. मात्र त्यास पुण्यात येणास बंदी घालण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.