Pune Election : निवडणूक प्रचारासाठी गजानन मारणेला पुण्यात प्रवेश; उच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी!

Gajanan Marne Gets High Court Permission : निवडणूक प्रचारासाठी गजानन मारणेला पुण्यात येण्यास उच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असतानाही मर्यादित कालावधीसाठी ही मुभा देण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कुख्यात गुंड गजानन मारणेला निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १५ आणि १६ जानेवारीला शहरात येण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मारणे याच्यावर यापूर्वी दाखल असलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमुळे त्याच्यावर पुणे शहर आणि जिल्ह्यात प्रवेशबंदी घालण्यात आली होती. निवडणुकीच्या निमित्ताने मर्यादित कालावधीसाठी आणि न्यायालयाने दिलेल्या अटींच्या अधीन राहून ही परवानगी देण्यात आली आहे.

