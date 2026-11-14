अभिषेक ठाकूर स्मृती क्रिकेट ४

फोटो ः अजिंक्य खानदेशे
गॅलेक्सी ड्रीमर्स संघाची स्केल-अप ‘ब’ संघावर मात
पुणे, ता. १४ ः पुणे क्रिकेट अकादमी आणि सागर कांबळे आयोजित आठव्या अभिषेक ठाकूर स्मृती करंडक’ खुल्या गटाच्या टी-२० साखळी क्रिकेट स्पर्धेत अजिंक्य खानदेशेने केलेल्या सुरेख फलंदाजीच्या जोरावर गॅलेक्सी ड्रीमर्स संघाने स्केल-अप ‘ब’ संघाचा ११८ धावांनी पराभव केला.
येवलेवाडी येथील ब्रिलियंट स्पोर्ट्स अकादमीच्या मैदानावर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत प्रथम फलंदाजी करताना गॅलेक्सी ड्रिमर्स संघाने २०४ धावा केल्या. या वेळी अजिंक्य खानदेशेने ४९ धावांची, तर कौशल तिवारीने केलेली ४४ धावांची खेळी उपयुक्त ठरली. प्रत्युत्तर देताना स्केल-अप ‘ब’ संघाचा डाव ८६ धावांत आटोपला. भूषण भामरेने तीन, तर यश जाधव व अमित केसवडने प्रत्येकी दोन गडी बाद केले. ‘सामनावीर’ हा मान अजिंक्य खानदेशेने पटकाविला.
संक्षिप्त धावफलक ः
गॅलेक्सी ड्रीमर्स - (२० षटकांत) सर्वबाद २०४ (अजिंक्य खानदेशे ४९, कौशल तिवारी ४४, यश जाधव २८, सनी पाटील २-२४) विजयी विरुद्ध स्केल-अप ‘ब’ अकादमी - (१८.४ षटकांत) सर्वबाद ८६ (ओम मुसळे २१, भूषण भामरे ३-७, यश जाधव २-३, अमित केसवड २-१४).
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