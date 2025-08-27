पुणे

Ganesh Festival 2025 : प्रसादही असू द्या निर्मळ अन् सुरक्षित; स्वच्छता पाळण्याचे ‘एफडीए’ने केले आवाहन

Food Safety : गणेशोत्सवात प्रसाद वाटप करताना गणेश मंडळांनी एफडीएकडून नोंदणी करून स्वच्छ, झाकलेला आणि ताजा अन्नपदार्थ भाविकांना द्यावा, अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत.
Ganesh Festival 2025
Ganesh Festival 2025Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : प्रसाद बनविणाऱ्या व्‍यक्तींनी स्‍वच्‍छता बाळगावी. गणेश मंडळांनी भाविकांसाठी तयार केलेला प्रसाद हा काचेच्या भांड्यात किंवा पारदर्शक प्लॅस्टीकच्या भांड्यात झाकून ठेवावा. या प्रसादाला धुळ, माती, माशा, मुंग्या या इतर किटकांचा प्रादुर्भाव होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. तसेच भाविकांना शिळे अन्नपदार्थ सेवनास देऊ नयेत, अशा सूचना अन्‍न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) दिल्‍या आहेत.

Loading content, please wait...
Ganesh Chaturthi 2025
One-stop facility for Ganesh Mandals
FDA guidelines for Prasad
Food safety during festivals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com