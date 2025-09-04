पुणे

America Ganeshotsav : अमेरिकेतील कोलंबस शहरात गणेशोत्सव उत्साहात

अमेरिकेतील कोलंबस शहरात सात दिवसांचा सार्वजनिक गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला.
पुणे - अमेरिकेतील कोलंबस शहरात सात दिवसांचा सार्वजनिक गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. कोलंबस गणेश मंडळातर्फे आयोजित या वार्षिक गणेशोत्सवाचे हे २१ वे वर्ष होते.

गणेश चतुर्थीच्या दिवशी विधिवत श्री गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. उत्सवानिमित्त दररोज विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे सादरीकरण झाले. कोलंबस इंडियाना मराठी शाळा आणि बालविहारच्या विद्यार्थ्यांनी, तसेच स्थानिक गायकांनी मराठी व अमराठी भजने, अभंग, भक्तिगीते सादर केली.

