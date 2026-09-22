महाप्रसादासाठी केवळ व्यावसायिक
गॅस सिलिंडर वापरणे बंधनकारक
घरगुती गॅस वापरल्यास जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत कारवाईचा इशारा
अकोला : गणेशोत्सवासह आगामी सर्व सार्वजनिक उत्सवांमध्ये महाप्रसाद व भोजनाचे आयोजन करताना केवळ व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळे, अन्य मंडळे आणि संस्थांनी घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मोठ्या प्रमाणात महाप्रसाद तयार करताना मोठ्या क्षमतेची भांडी आणि भडारखान्यांमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर केल्यास गॅसचा दाब, बर्नरची क्षमता आदी बाबींमुळे अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भाविकांची सुरक्षितता आणि संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी व्यावसायिक सिलिंडरचा वापर आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये सार्वजनिक गणेश मंडळे व अन्य संस्थांना मंडप, ध्वनी किंवा महाप्रसादासाठी परवानगी देताना महाप्रसादासाठी केवळ व्यावसायिक सिलिंडर वापरण्याची अट लागू राहणार आहे. गॅस एजन्सी व वितरकांनाही सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी केवळ व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
घरगुती गॅसचा वापर आढळल्यास जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अन्वये फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात येईल. क्षेत्रीय कार्यालयांना १२ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशानुसार तपासणी व भेटी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
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