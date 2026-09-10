संवादातूनच सुसंस्कृत गणेशोत्सव शक्य

पुणे, ता. १० : ‘‘गणेशोत्सवातील डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजाविरोधातील लढा हा नागरिक विरुद्ध गणेशोत्सव मंडळे असा नाही. मंडळांचे कार्यकर्ते हे समाजाचाच भाग असून, संवाद आणि समन्वयातूनच उत्सव अधिक सुसंस्कृत, रुबाबदार आणि सर्वांना आनंद देणारा करता येईल,’’ असे मत ‘सकाळ’चे सहयोगी संपादक सिद्धाराम पाटील यांनी व्यक्त केले.
‘जागरूक पुणेकर नागरिक समिती’तर्फे आयोजित मुलाखतीत ते बोलत होते. या वेळी सौरभ वीरकर यांनी पाटील यांच्याशी संवाद साधला. सोलापुरात डीजेविरोधात उभ्या राहिलेल्या जनचळवळीचा संदर्भ देत पाटील म्हणाले, ‘‘सोलापूर येथे ज्येष्ठ नागरिक, डॉक्टर, विद्यार्थी, वकील आणि विविध सामाजिक घटकांनी एकत्र येत आवाजाविरोधात भूमिका घेतली. विशेष म्हणजे हा लढा कुणालाही दुखावून नव्हे, तर कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन उभा राहिला. त्यामुळे सोलापुरातील ५०० हून अधिक मंडळांनी डीजेमुक्त गणेशोत्सवाचा निर्णय घेतला. पुण्यातही कायद्याच्या सक्तीपेक्षा आत्मपरीक्षण आणि परस्पर समजूतदारपणातून उत्सवातील अनिष्ट प्रवृत्ती दूर करण्याची गरज आहे. उत्सवाचा जल्लोष असावा; मात्र त्यातून इतरांना त्रास होऊ नये, यासाठी लक्ष्मणरेषा आखली पाहिजे.’’
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचे महेश सूर्यवंशी म्हणाले, ‘‘बंदिस्त मैदानांसाठी डिझाईन केलेल्या साउंड सिस्टीम, डोळ्यांना इजा करणारे लेझर बीम आणि कर्णकर्कश प्लाझ्माला बहुतांश मंडळांचा विरोध आहे. मात्र, प्रशासनाने केवळ पोलिसांचा बडगा दाखवण्याऐवजी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून त्यांचा सन्मान राखला, तर ते स्वतःहून नियम पाळतील.’’
नगरसेवक कुणाल टिळक म्हणाले, ‘‘पुण्यात गणेशोत्सव, दहीहंडी आणि अन्य सण-उत्सवांसाठी स्पष्ट धोरण नसल्यामुळे दरवर्षी नियमांवरून वाद निर्माण होतात. त्यामुळे सर्वधर्मीय सण आणि जयंत्यांसाठी महापालिकेने समान आणि स्पष्ट ‘समान धोरण’ तयार करावे.
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