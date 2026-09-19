गणेशोत्सवात ग्रामसुरक्षा दल सक्रिय करण्याचे आवाहन

मंचर, ता. १९ : ‘‘गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याबरोबरच गावातील सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ग्रामसुरक्षा दल सक्रिय करावे. तसेच ध्वनी प्रदूषणास प्रतिबंध आणि शासनाच्या नियमांचे पालन करण्याबाबत ग्रामस्थांमध्ये पोलिस पाटील यांनी जनजागृती करावी,’’ असे आवाहन मंचर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांनी केले.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंचर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पोलिस पाटील यांच्या झालेल्या बैठकीत वाघमोडे बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, गणेश मंडळांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी पोलिस पाटलांनी समन्वय ठेवावा. गावात कोणतीही अनुचित घटना, वाद-विवाद अथवा संशयास्पद हालचाल निदर्शनास आल्यास तत्काळ पोलिसांना माहिती द्यावी. गणेशोत्सव शांततेत, सुरक्षित वातावरणात आणि शासनाच्या नियमांचे पालन करून साजरा करावा.
यानिमित्ताने ग्रामीण भागातील चोरी, घरफोडी, शेतीमाल चोरी यांसारख्या घटना रोखण्यासाठी ग्रामसुरक्षा दल पुन्हा सक्रिय करण्यावर भर देण्याचा संकल्प जाहीर करण्यात आला. तसेच ‘आपले गाव-आपली निगराणी’ या उपक्रमांतर्गत सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, दुकानदार, व्यापारी, पेट्रोलपंपधारक व व्यावसायिकांच्या सहभागातून गावातील महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी पोलिस पाटील यांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोज वाघमारे यांनी केले.
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