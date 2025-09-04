Pune Ganeshotsav : गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी कडेकोट बंदोबस्त; आठ हजार पोलिस तैनात

पुणे - शहरात गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी शहर पोलिस दलाकडून कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सहा सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेनऊ वाजता सुरू होणारी विसर्जन मिरवणूक सात सप्टेंबर रोजी दुपारपर्यंत सुरू राहील..या कालावधीत सुमारे आठ हजारांहून अधिक पोलिस अधिकारी, अंमलदार आणि होमगार्ड बंदोबस्तासाठी तैनात असतील. मोबाईल सर्व्हिलन्स व्हॅन, ड्रोन आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून संशयितांच्या हालचालींवर करडी नजर ठेवण्यात येणार आहे.पोलिस आयुक्त, पोलिस सह आयुक्त, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तसेच, गुन्हे शाखेसह बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (बीडीडीएस), शीघ्र कृती दल (क्यूआरटी) आणि केंद्र आणि राज्य राखीव पोलिस दलाची पथके मिरवणुकीदरम्यान सतत गस्त घालणार आहेत..मिरवणुकीतील संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रमुख मार्गांवरील चौकांमध्ये पोलिस मदत केंद्र असतील. गर्दीच्या ठिकाणी महिलांची छेडछाड रोखण्यासाठी दामिनी पथके असतील. सोनसाखळी व मोबाईल चोरीचे प्रकार टाळण्यासाठी स्वतंत्र पथके नेमण्यात आली आहेत. तसेच, सर्व लॉजेस, हॉटेलची तपासणी करून संशयितांवर लक्ष ठेवले जात आहे.मध्यवर्ती भागातील प्रमुख १७ रस्ते व अंतर्गत रस्त्यांवर वाहनांना प्रवेशबंदी राहील. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका व अग्निशामक दलाची वाहने तातडीने घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिले जातील. विसर्जन मिरवणूक सुरळीत पार पडावी, यासाठी मिरवणुकीदरम्यान शहरातील सर्व मद्यविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..प्रतिबंधात्मक आदेश -ध्वनिवर्धक : रात्री १२ वाजेपर्यंत परवानगीज्वालाग्राही पदार्थ : मिरवणुकीत वापरास सक्त मनाईआवाजाची पातळी : ‘साउंड सिस्टीम’ लावताना डेसिबल मर्यादांचे पालन बंधनकारकलेजर लाइटवर बंदी : डोळ्यांना होणारी इजा टाळण्यासाठी लेजर लाइटवर बंदीफटाके : सार्वजनिक ठिकाणी, रुग्णालय परिसरात फटाक्यांवर बंदीढोल ताशा पथक- गणेश मंडळास दोन ढोल ताशा पथकांनाच परवानगीएकूण ६० वादकांची मर्यादा, स्थिर वादन करण्यास बंदीकायदेशीर कारवाई : आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार .पोलिस प्रशासनाचे आवाहन -नागरिकांनी गर्दीच्या ठिकाणी सतर्क राहावे. कोणतीही संशयास्पद बाब त्वरित कळवावी. तसेच, पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केले आहे.मोबाईल सर्व्हिलन्स व्हॅनद्वारे नजर -यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकीत मोबाईल सर्व्हिलन्स व्हॅन (एमएसव्ही) आणि ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे गुन्हेगारांवर, गर्दीच्या ठिकाणी किंवा संवेदनशील भागात लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. या व्हॅनमध्ये अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, नाईट व्हीजन कॅमेरे, रेकॉर्डिंग सिस्टीम आहे. त्यामुळे पोलिसांना थेट संशयितांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. संशयितांच्या हालचालींवर रिअल टाइम लक्ष ठेवून तत्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.