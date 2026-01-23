ढुंढीविनायकाच्या गाभाऱ्यात फुलांची सजावट
कडूस, ता. २३ : कडूस-टोकेवाडी (ता. खेड) येथील पेशवेकालीन ढुंढीविनायक मंदिरात श्रीगणेश जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. श्रींच्या दर्शनासाठी भाविकांची दिवसभर गर्दी होती.
कडूसच्या टोकेवाडी येथील ढुंढीविनायक मंदिरात गुरुवारी (ता. २२) श्रीगणेश जयंतीनिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम घेण्यात आले. श्रींच्या मूर्तीसह मंदिराचा सभामंडप आणि गाभाऱ्याची फुलांनी सजावट केली होती. पहाटे श्रींच्या मूर्तीची महापूजा, अभिषेक, आरती झाली. स्थानिक ग्रामस्थ महिलांच्या हस्ते देवाची दृष्ट काढण्याचा धार्मिक विधी पार पडला. त्यानंतर दर्शनासाठी मंदिर खुले करण्यात आले. बाळशीराम महाराज मिंडे यांचे श्रीगणेश जन्माचे कीर्तन झाले. दुपारी बारा वाजता श्रीगणेश जन्माचा धार्मिक विधी झाला. दर्शनासाठी भाविकांची दिवसभर गर्दी झाली होती. व्यवस्थापक बाळासाहेब बोंबले, पुजारी कुमार गुरव, शुभम गुरव तसेच ढुंढीविनायक गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी रांगेतून दर्शन घेण्याचे व्यवस्थापन केले होते. सायंकाळी स्थानिक ग्रामस्थ व ढुंढीविनायक गणेश मंडळाचा भजनाचा कार्यक्रम झाला. नियोजनासाठी उपसरपंच अरुण शिंदे, दयाराम नेहेरे, शांताराम नेहेरे, दगडू टोके, गोविंद नेहेरे, विजय टोके, जितेंद्र नेहेरे, सुभाष डांगले, बाबाजी नेहेरे, पप्पू टोके, गणेश टोके यांनी परिश्रम घेतले.