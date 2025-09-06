पुणे

Ganesh Visarjan 2025 : गणपती विसर्जनासाठी कुकडी नदी पात्रात गेलेला तरुण बेपत्ता; शोध मोहीम सुरू

Narayangaon News : नारायणगाव येथे गणेश विसर्जन करताना कुकडी नदी पात्रात गेलेला युवक बेपत्ता असून पोलीस आणि एनडीआरएफ पथक शोध घेत आहेत नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
रवींद्र पाटे
नारायणगाव : सार्वजनिक गणपतीचे विसर्जन करण्यासाठी कुकडी नदी पात्रात गेलेला अशोक खंडू गाडगे (वय 26 ) हा तरुण दुपारी दोन वाजल्यापासून बेपत्ता झाला आहे. शोध मोहीम सुरू असून स्थानिक नागरिक व पोलिसांनी शोध घेतला. मात्र सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत तो मिळून आला नाही.

