Ganpati Immersion : विसर्जनाची तयारी कागदावर, निर्माल्य कलश गायब

पुणे - गणेशोत्सवाची आणि गणेश विसर्जनाची तयारी पूर्ण झाल्याचा दावा महापालिका प्रशासन करत आहे. पण विसर्जन करताना निर्माल्य टाकायचे कुठे? असा प्रश्न भाविकांसमोर निर्माण झाला आहे. महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून विकत घेतलेले निर्माल्य कलश विसर्जन घाट व पुलांवरून गायब झाले आहेत. या अपुऱ्या सुविधांमुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला..शहरात सार्वजनिक मंडळे आणि घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गणेशोत्सव साजरा होतो. दीड दिवसांच्या गणरायाला निरोप देताना विसर्जन घाटांवर महापालिकेकडून आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. अनेक ठिकाणी निर्माल्य कलश उपलब्ध नसल्याने आणि संकलनाची कोणतीही सुविधा नसल्याने नागरिकांनी नदीच्या पुलांवर, विसर्जन घाटावर मोकळ्या जागेत निर्माल्य टाकले. यामुळे शहरभर ठिकठिकाणी निर्माल्याचे ढीग साचल्याचे चित्र मंगळवारी पाहायला मिळाले..विसर्जन कालावधीत दररोज मोठ्या प्रमाणात हार, फुले आणि इतर निर्माल्य जमा होते. दरवर्षी विसर्जन घाट आणि उड्डाणपुलांवर निर्माल्य कलश ठेवले जातात. मात्र, यंदा पालिकेने याकडे दुर्लक्ष केल्याने हे निर्माल्य रस्त्यावरच पडून आहे. नदीकाठाच्या परिसरातही विसर्जनाची तयारी पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात विसर्जनाच्या दिवशीही अनेक ठिकाणी कामे सुरू असल्याचे दिसून आले. प्रशासनाच्या या ढिसाळ नियोजनाबाबत नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे..घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त संतोष वारूळे म्हणाले, ‘गणेशोत्सवात निर्माण होणारे निर्माल्य संकलित करण्यासाठी कलशांची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत. विसर्जन घाट, नदीवरील पुलांसह अन्य ठिकाणी जेथे कलश नाहीत तेथे व्यवस्था केली जाईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.