पुणे

नारोडीच्या उपसरपंचपदी गणेश वाघमारे

घोडेगाव, ता. २१ ः नारोडी (ता. आंबेगाव) येथील उपसरपंच निवडणुकीत गणेश वाघमारे यांनी वर्षा हुले यांचा दोन मतांनी पराभव केला. या निवडणुकीत वाघमारे यांना सात, तर हुले यांना पाच मते पडली. उपसरपंच संतोष हुले यांनी राजीनामा दिल्यामुळे ही निवडणूक घेण्यात आली. सरपंच मंगल हुले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवडणूक पार पडली. यावेळी ग्रामसेवक अर्चना पाडेकर आणि ११ सदस्य उपस्थित होते. निवडीनंतर सरपंच मंगल हुले यांच्या हस्ते वाघमारे यांचा सत्कार करण्यात आला.

