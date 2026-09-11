पुणे

Pune Gund Tadipaar : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातून सत्‍तावीस गुंड तडीपार; सात पोलिस ठाण्यांची कारवाई

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पाच पोलिस ठाण्‍यांनी एकत्रित मिळून ३० गुंडांना पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यातून तडीपार करण्याचे दिले आदेश.
Gund Tadipaar

Gund Tadipaar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पाच पोलिस ठाण्‍यांनी एकत्रित मिळून ३० गुंडांना पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यातून तडीपार करण्याचे आदेश दिले आहेत. वानवडी, वाघोली, भारती विद्यापीठ, चंदननगर, लोहगाव, विमानतळ, लोणीकंद या पोलिस ठाण्‍यांनी ही कारवाई केली.

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