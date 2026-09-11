पुणे - गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पाच पोलिस ठाण्यांनी एकत्रित मिळून ३० गुंडांना पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यातून तडीपार करण्याचे आदेश दिले आहेत. वानवडी, वाघोली, भारती विद्यापीठ, चंदननगर, लोहगाव, विमानतळ, लोणीकंद या पोलिस ठाण्यांनी ही कारवाई केली..या आरोपींवर वेगवेगळ्या प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये ठार मारणे, मारामारी, गुन्ह्याचा कट रचणे, चोरी, तोडफोड, जुगार खेळणे, शिवीगाळ, दारू विक्री, विनयभंग आदी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यांची नावे पोलिस ठाण्यांनी जारी केली आहेत..पोलिस ठाणे – आरोपीचे नाव व पत्ता१. वानवडी – मुसा अबू शेख (वय २५, रा. आनंदनगर, रामटेकडी, हडपसर)२. वानवडी – अशोक महादेव राऊत (वय २८, रा. सुरक्षानगर, हिंगणे मळा, हडपसर)३. वाघोली – दत्ता रंगनाथ गायकवाड (वय २९)४. वाघोली – महेश देवराम लोंढे (वय २६)५. वाघोली – रिना पवन राजपूत (वय ३५)६. भारती विद्यापीठ – अजिंक्य संतोष काळे (वय २४, रा. आंबेगाव पठार)७. भारती विद्यापीठ – सरफराज समीर शेख ऊर्फ डर (वय २४, रा. एसआरए वसाहत, कात्रज)८. भारती विद्यापीठ – महेश ऊर्फ बंटी विनायक चव्हाण (वय २२, रा. खोपडेनगर, कात्रज)९. विमानतळ – अनिल साहेबराव वीर (वय ४७, रा. इंदिरानगर, बर्मासेल)१०. विमानतळ – मुकेश बजरंग बुरुंगे (वय ३६, रा. लेन नं. १०, विमाननगर, पुणे)११. विमानतळ – सागर गौतम अवधूत (वय २९, रा. रामवाडी)१२. विमानतळ – सुमित ऊर्फ बंटी रणजित गायकवाड (वय २५, रा. रामवाडी )१३. लोहगाव – गुलाम ऊर्फ गुडडू नवरूलहक मुस्ताफा खान (वय ५०, कलवड वस्ती, लोहगाव)१४. लोहगाव – शुभम सुखदेव सोनवणे (वय ३८, बीअर फोर्स रोड, लोहगाव)१५. लोहगाव – दीपक तुकाराम गायकवाड (वय ४६, लोहगाव)१६. लोहगाव – अतुल गौतम ढोके (वय २५, रा. कलवड वस्ती, लोहगाव)१७. लोहगाव – आरती संजय साठे ऊर्फ जमदाडे (वय ४३, रा. धानोरी, लोहगाव)१८. लोणीकंद – सागर राजू ऊर्फ राजेंद्र भालसिंग (वय ३२, रा. कोलवडी, हवेली)१९. लोणीकंद – सचिन किसन शिंदे (वय ३९, रा. लोणीकंद)२०. लोणीकंद – हर्षद कुमार शिंदे (वय २४, रा. लोणीकंद, हवेली)२१. लोणीकंद – रोशन कुमार साहू (वय २४, रा. भावडी, हवेली)२२. लोणीकंद – अंजिक्य दादासाहेब मस्कुटे (वय २७, रा. खामगाव बु., ता. दौंड)२३. लोणीकंद – संतोष गोविंद जाधव (वय १८, रा. लोणीकंद)२४. लोणीकंद – प्रकाश बाबूराव शिवभक्ते (वय २५, रा. खडकआळी, लोणीकंद)२५. चंदननगर – सुमित सुशील बोरगे (वय ३०, रा. वडगावशेरी)२६. चंदननगर – गणेश जालिंदर गलांडे (वय ३७, रा. आनंद पार्क, वडगावशेरी)२७. चंदननगर – अतिश उमेश शिंगरे (वय २३, रा. धानोरी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.