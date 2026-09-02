गणेशोत्सव समितीचे नगराध्यक्षांना निवेदन
सातारा, ता. २ : सातारा सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीच्या वतीने सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांचे नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांना निवेदन दिले. दरम्यान, श्री. मोहिते यांनी सकारात्मक दाखवत संबंधित विभागांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत.
समितीने नगरपरिषदेकडे पोलिस, वाहतूक शाखेसह इतर विभागांंना सामावून घेणारी ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करावी, मोती चौक परिसरातील कॅमेरा दुरुस्ती, मिरवणूक मार्गावरील खड्डे बुजवणे, झाडांच्या धोकादायक फांद्या छाटणे, लटकणाऱ्या केबल व विद्युत तारांची योग्य उंची करणे तसेच मिरवणूक मार्गावरील अतिक्रमणे हटवणे, गणेशोत्सव काळात राजवाडा चौपाटी शेवटचे पाच दिवस रात्री दोन वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी, शेवटच्या पाच दिवसांत रात्री उशिरापर्यंत सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम घेण्यासाठी आवश्यक परवानगी द्यावी, गणेशोत्सव मंडळांच्या जाहिरात करात कपात करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या. याबाबत नगराध्यक्ष श्री. मोहिते यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित विभागांना कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. या वेळी सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष महेश साळुंखे, उपाध्यक्ष अभिजित बारटक्के, कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर घोडके, सचिव अक्षय गवळी, सावकार मुन्ना बागवान, सुजित परदेशी, अजिंक्य गुजर, पप्पू इंगवले, पंकज चव्हाण, नगरसेवक विश्वतेज बालुगडे, हर्षल चिकणे आदी उपस्थित होते.
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सातारा : अमोल मोहिते यांना निवेदन देताना महेश साळुंखे, हर्षल चिकणे. शेजारी अभिजित बारटक्के, चंद्रशेखर घोडके, अक्षय गवळी, विश्वतेज बालगुडे व इतर.
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