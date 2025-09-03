पुणे

Pune Crime : देखावे पाहण्यासाठी आलेल्या एकाची रिक्षा चोरीला; शनिवारवाडा परिसरातील घटना

सहकुटुंब गणेश दर्शन आणि विविध मंडळांचे देखावे पाहण्यासाठी आलेल्या एकाची रिक्षा चोरून नेल्याची घटना शनिवारवाडा परिसरात रविवारी (ता. ३१) घडली.
rickshaw theft
rickshaw theftsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - सहकुटुंब गणेश दर्शन आणि विविध मंडळांचे देखावे पाहण्यासाठी आलेल्या एकाची रिक्षा चोरून नेल्याची घटना शनिवारवाडा परिसरात रविवारी (ता. ३१) घडली. या प्रकरणी चोरट्यांवर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Loading content, please wait...
pune
crime
decoration
Visit
Ganeshotsav
Rickshaw
shaniwarwada
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com