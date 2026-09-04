पुणे

Ganeshotsav : पुणे जिल्ह्यात सहा दिवस रात्री बारापर्यंत ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धकास परवानगी

आगामी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात सहा दिवस ध्वनिक्षेपक व ध्वनीवर्धक यंत्रणा रात्री १२ वाजेपर्यंत वापरण्यास वेळेची सवलत देण्यात आली आहे.
Pune District collector jitendra dudi

Pune District collector jitendra dudi

sakal

मिलिंद संगई
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बारामती - आगामी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात सहा दिवस ध्वनिक्षेपक व ध्वनीवर्धक यंत्रणा रात्री १२ वाजेपर्यंत वापरण्यास वेळेची सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, ही सवलत केवळ वेळेच्या मर्यादेसाठी असून निर्धारित ध्वनीमर्यादेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असल्याचे पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

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