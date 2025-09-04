पुणे

Pune Ganeshotsav : विसर्जन मिरवणुकीनिमित्त प्रमुख १७ रस्ते वाहतुकीसाठी बंद; पर्यायी मार्ग आणि पार्किंगची व्यवस्था, जड वाहनांना शहरात प्रवेशास बंदी

पुणे शहरात गणेश विसर्जन मिरवणूक शनिवारी (ता. ६) सकाळी ९.३० वाजता सुरू होणार आहे.
पुणे - शहरात गणेश विसर्जन मिरवणूक शनिवारी (ता. ६) सकाळी ९.३० वाजता सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख १७ रस्ते सकाळी सात वाजल्यापासून मिरवणूक संपेपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद राहतील.

