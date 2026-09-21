पुणे

Pune Ganeshotsav : दोन वर्षांपासून सहभागी मंडळांनाच यंदा मिरवणुकीत प्रवेश; पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची माहिती

गेल्या दोन वर्षांपासून मुख्य विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या गणेश मंडळांना यंदा विशेष बाब म्हणून पुन्हा सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.
Police Commissioner Amitesh Kumar

Police Commissioner Amitesh Kumar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गेल्या दोन वर्षांपासून मुख्य विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या गणेश मंडळांना यंदा विशेष बाब म्हणून पुन्हा सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. कोरोनानंतर स्थापन झालेल्या तसेच मागील दोन-तीन वर्षांत तात्पुरत्या स्वरूपात मिरवणुकीत सहभागी होण्याची संधी मिळालेल्या मंडळांच्या सहभागाबाबत पुढील वर्षापासून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सोमवारी दिली.

Loading content, please wait...
pune
Decision
Ganeshotsav
Police Commissioner Amitesh Kumar
Marathi News Esakal
www.esakal.com