Pune Ganeshotsav : दोन वर्षांपासून सहभागी मंडळांनाच यंदा मिरवणुकीत प्रवेश; पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची माहिती

पुणे - गेल्या दोन वर्षांपासून मुख्य विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या गणेश मंडळांना यंदा विशेष बाब म्हणून पुन्हा सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. कोरोनानंतर स्थापन झालेल्या तसेच मागील दोन-तीन वर्षांत तात्पुरत्या स्वरूपात मिरवणुकीत सहभागी होण्याची संधी मिळालेल्या मंडळांच्या सहभागाबाबत पुढील वर्षापासून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सोमवारी दिली..मुख्य विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होता येणार नसल्याच्या नोटिसा पुणे पोलिसांनी १५० मंडळांना बजावल्या होत्या. त्यानंतर संबंधित मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेतली. या वेळी सहपोलिस आयुक्त संजय दराडे, अपर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील आणि संजय बनसोडे यावेळी उपस्थित होते..गेल्या दोन किंवा त्याहून अधिक वर्षांपासून मुख्य मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या मंडळांना यंदा विशेष बाब म्हणून केळकर आणि कुमठेकर रस्त्यांवरून सहभागी होता येणार आहे. उर्वरित मंडळांकडून अर्ज मागविण्यात आले असून, त्यानुसार परवानगी देण्यात येणार आहे.तसेच, ज्या मंडळांचे यंदा महोत्सवी वर्ष आहे, त्यांनाही मुख्य मिरवणुकीत सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. मध्यवर्ती पेठ परिसरातील गेल्या वर्षी किंवा यंदा प्रथमच मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या सार्वजनिक गणेश मंडळांना यंदा केळकर रस्त्यावरून सहभागी होण्याची संधी दिली जाणार असल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले..केळकर, कुमठेकर रस्त्यांवरून प्रवेश -कोरोनानंतर चतुःशृंगी आणि शिवाजीनगर परिसरातील काही गणेश मंडळांना केळकर आणि कुमठेकर रस्त्यांवरून मुख्य विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, मिरवणूक सुरळीत पार पडावी आणि गर्दीवर नियंत्रण राहावे, यासाठी नव्या मंडळांना मुख्य मार्गावर सहभागी करून न घेण्याची भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे..मंडळांच्या कार्यकर्त्यांचा निर्णयाला विरोध -परवानगी नाकारण्यात आलेल्या मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या निर्णयाला विरोध केला. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही मंडळांना मुख्य मिरवणूक मार्गावर सहभागी होण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गणेशोत्सवाच्या अवघ्या पाच दिवस आधी निर्णय घेतल्याने मंडळांमध्ये नाराजी वाढू शकते. कोणत्याही मंडळाची परवानगी नाकारू नये, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली..गेल्या वर्षी ६०४ मंडळांचा सहभाग -गेल्या वर्षी टिळक रस्त्यावरून २३७, लक्ष्मी रस्त्यावरून २६६, केळकर रस्त्यावरून ७९ आणि कुमठेकर रस्त्यावरून २२, अशा एकूण ६०४ गणेश मंडळांना मुख्य विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ही मिरवणूक पूर्ण होण्यासाठी ३२ तास २६ मिनिटे लागली होती. यंदा मिरवणुकीचा कालावधी कमी करण्यासाठी मुख्य मार्गांवर नव्या मंडळांना सहभागी करून न घेण्याची भूमिका पुणे पोलिसांनी घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.