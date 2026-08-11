Ganeshotsav : नऊ वर्षांनतर योग; यंदा गणेशोत्सव तब्बल १२ दिवसांचा

पारगाव - यंदाचा गणेशोत्सव तब्बल १२ दिवसांचा आहे. साधारणपणे नऊ वर्षांनंतर हा योग येतो. यापूर्वी सन २०१७ मध्ये गणेशोत्सव १२ दिवसांचा आला होता. यावर्षी गणेशोत्सवासाठी जास्त दिवस मिळणार असल्याने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाकडून धार्मिक तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाची जोरदार तयारी सुरू असून, गणेश भक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. .साधारणपणे नऊ वर्षानंतर गणेशोत्सव हा १२ दिवसांचा येतो. प्रत्येक तीन वर्षानंतर मराठी महिन्यात एक महिना अधिक येतो. या अधिक महिन्याला मासोत्तम मास/पुरुषोत्तम मास असे म्हणतात. असे तीन अधिक महिने येऊन गेल्यावर येणारा भाद्रपद शुध्द चतुर्थीपासून अनंत चतुर्थीपर्यंत येणारा गणेशोत्सव १० ऐवजी १२ दिवसांचा येतो. कारण दोन तिथींची वृद्धी (वाढ) होते अशी माहिती ज्योतिष शास्त्राचे अभ्यासक तसेच आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी खुर्द गावचे ग्राम पुरोहित यतीनकाका कुलकर्णी यांनी दिली..कुलकर्णी म्हणाले, ‘यापूर्वी सन २०१७मध्ये गणेशोत्सव १२ दिवसांचा आला होता. यानंतर सन २०३५, सन २०४४ व सन २०५३मध्ये अशा प्रकारे गणेशोत्सव १२ दिवसांचा येईल. यावर्षी १४ सप्टेंबर गणेश चतुर्थी व २५ सप्टेंबर अनंत चतुर्थी आहे. नेहमी पेक्षा गणेशोत्सवासाठी १० ऐवजी १२ दिवसांचा म्हणजे दोन दिवस जास्त मिळणार असल्याने विशेषकरून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसत असल्याचे लोणी (ता. आंबेगाव) येथील चेतन लोखंडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.