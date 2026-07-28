Gang Rivalry Foiled: कृष्णा आंदेकरवरील गोळीबाराचा कट उधळला; नंदुरबारला जाताना पोलिस व्हॅनवर हल्ल्याची होती योजना

पुणे : नाना पेठेतील कुख्यात बंडू आंदेकर आणि सोमनाथ गायकवाड टोळीतील वर्चस्वाचा वाद उफाळून आला आहे. कृष्णा आंदेकर आणि त्याच्या साथीदारांना शिवाजीनगर न्यायालयातून नंदुरबारच्या कारागृहात नेताना पोलिस व्हॅनचा पाठलाग करून त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचा कट गुन्हे शाखेने उधळून लावला..याबाबत पोलिस उपनिरीक्षक तेजश्री पवार यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सूरज अशोक ठोंबरे (वय २४, रा. नाना पेठ), मानव शरद ढमाले (वय २४), वेदांत रोहित सावंत (वय २१), धीरज लखारा (तिघे रा. धनकवडी) आणि अथर्व दत्तात्रेय खोपडे (वय २१, रा. गुजरवाडी, कात्रज) यांच्यासह साथीदारांवर भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाना पेठेतील वादातून गायकवाड टोळीने माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांचा खून केला होता. याचा बदला घेण्यासाठी बंडू आंदेकरच्या सांगण्यावरून आयुष कोमकर आणि गणेश काळे यांचा खून करण्यात आला. तर पुणे-सातारा रस्त्यावर अक्षय काळेवर गोळीबार झाला होता. या प्रकरणात ‘मकोका’अंतर्गत कारवाई झालेले कृष्णा आंदेकर, स्वराज वाडेकर व तुषार वाडेकर हे नंदुरबार कारागृहात आहेत..शिवाजीनगर ते चाकण रस्त्याची केली ‘रेकी’आंदेकर आणि वाडेकर यांना २६ जुलै रोजी शिवाजीनगर न्यायालयात आणण्यात आले होते. सुनावणीनंतर परत नंदुरबारला नेताना आरोपींनी पोलिस व्हॅनवर हल्ल्याची योजना आखली होती. गायकवाड टोळीतील मानव ढमालेच्या सांगण्यावरून साथीदारांनी शिवाजीनगर ते चाकण दरम्यानच्या रस्त्याची दुचाकीवर रेकी केली होती. तसेच, सूरज ठोंबरेला पोलिस व्हॅनसह बंदोबस्ताची माहिती फोनवरून पुरवण्यात आली. तसेच, आरोपींना हल्ल्यासाठी पिस्तुल पुरवण्यात आल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त आयुक्त तेजस्वी सातपुते, पोलिस उपायुक्त गौहर हसन, सहाय्यक आयुक्त शैलेश संखे यांच्या सूचनेनुसार युनिट दोनचे पोलिस निरीक्षक राहुलकुमार खिलारे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मानसिंग पाटील करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.