पुणे

Pune Crime: वनराज आंदेकरांच्या खुनाचा बदला! गोविंदा कोमकरची तीन गोळ्या झाडून हत्या; पुणं हादरलं

गोविंदा गणेश कोमकर याची तीन गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. गोविंदा हा वनराज आंदेकरांच्या हत्येमधल्या मुख्य आरोपी संजिवनी कोमकरचा पुतण्या आहे.
Pune Crime: वनराज आंदेकरांच्या खुनाचा बदला! गोविंदा कोमकरची तीन गोळ्या झाडून हत्या; पुणं हादरलं
संतोष कानडे
Updated on

Pune Crime News: गणेश विसर्जनच्या पूर्वसंध्येला पुण्यात गँगवॉर उफाळून आलेलं आहे. शहरातील नाना पेठेत एका तरुणावर तीन गोळ्या झाडल्या आहेत. गोळीबारात तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. मागच्या वर्षी वनराज आंदेकरांचा खून झाला होता. त्याच खुनाचा हा बदला घेतल्याचं बोललं जातंय.

Loading content, please wait...
pune
crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com