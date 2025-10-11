Pune Crime : कुख्यात गुंड घायवळला साथ कोणाची? सत्ताधारी-विरोधकांचे एकमेकांवर आरोप

पुणे - कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याला पासपोर्ट कोणी दिली, शस्त्र परवाना कोणी दिला यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. भाजपने आज प्रथमच या प्रकरणात समोर येऊन महाविकास आघाडीला लक्ष्य केले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यावर भाष्य केले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहीत पवार यांनी भाजपवर प्रहार करून भाजप गुंडांना वाचवत असल्याचा आरोप केला आहे..पुण्यात आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणार असताना त्यापूर्वी काही तास आधी घायवळ प्रकरणावर आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. भाजपच्या कोणत्याही नेत्याने आत्तापर्यंत यावर विषयावर भाष्य केले नव्हते. पण शिरोळे यांनी भूमिका मांडली. त्याला रोहीत पवार यांनी उत्तर दिले..शिरोळेंचे बोट रोहीत पवारांकडेपुण्यात पक्षाची महत्त्वाची बैठक होत असताना प्रदेशाकडून आलेल्या आदेशामुळे आमदार शिरोळे यांनी आज सकाळी १० वाजता पत्रकार परिषद घेतली.‘घायवळ परदेशात पळून गेला याला भाजपला दोष दिला जात आहे. पण त्याला पासपोर्ट देताना त्याच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल नाही असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात त्याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, मकोका यासह १५ पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी हा दिलेला अहवाल कोणाच्या दबावात दिला, हे समोर येणे आवश्यक आहे..तसेच पासपोर्ट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई झाली पाहिजे. डिसेंबर २०१९ आणि जानेवारी २०२१ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. घायवळ राहत असलेल्या कर्जत जामखेडचे आमदार कोण होते, राज्याचे गृहमंत्री कोण होते, आणि मुख्यमंत्री कोण होते हे सर्वांना माहिती आहे.’ असा आरोप करत रोहीत पवारांकडे बोट दाखविले..पुण्याचे वाटोळे तीन नेत्यांनी केले - रोहीत पवारशिरोळे यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर रोहीत पवार यांनीही माध्यमांपुढे त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. पुण्याचा क्राइम रेट वाढला आहे, या पुण्याचे तीन नेत्यांनी वाटोळे केले. रवींद्र धंगेकर हा विषय पुढे आणत असताना त्यांना तंबी देण्यात आली आहे. धंगेकर व सुषमा अंधारे यांच्या कुटुंबाला संरक्षण दिले पाहिजे.घायवळची समृद्धी नावाची कंपनी असून ती लोकांकडून धमकावून पैसे वसूल करत आहे. सत्तेत असणाऱ्या लोकांचं पाठबळ असून, त्याला राम शिंदे यांनी मदत केली. चंद्रकांत पाटील नाही पण समीर पाटील हा घायवळशी थेट संबंधित आहे. तानाजी सावंत यांचा पुतण्या घायवळचा पार्टनर आहे, अशी टीका रोहीत पवार यांनी केली..पासपोर्टची चौकशी केली जाईल - देवेंद्र फडणवीसघायवळने पासपोर्ट काढण्यासाठी अहिल्यानगरमध्ये अर्ज केला. त्यावेळी तेव्हाच्या नेत्यांच्या राजकीय दबाव टाकून घायवळला पूर्णपणे क्लीन चीट दिली. त्याच अहवाल सादर करताना त्यावर कुठलाही गुन्हा नाही, तो तेथे राहात नसतानाही तेथे अहवालात कुठेही नमूद केले नाही. त्यामुळे त्याला पासपोर्ट मिळाला आणि तो पळून जाऊ शकला आहे..तेव्हा कोणाचा दबाव होता, निवडणुकीत त्याने कोणाचे काम केलं होतं, कोणाचा आशीर्वाद होता या सगळ्या गोष्टी देखील समोर आल्या पाहिजेत माझं मत अतिशय स्पष्ट आहे. आमचा पक्ष असो की दुसरा पक्ष त्यात अशा प्रकारची जी प्रवृत्तीला थारा देता कामा नये. अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीवर कारवाई केली जाईल.त्याला पासपोर्ट देण्यासाठी ज्यांनी त्या ठिकाणी दबाव टाकला, पूर्णपणे चुकीचा अहवाल सादर केला. त्यांची चौकशी केली जाईल. रवींद्र धंगेकर यांना मी काही बोलणार नाही, त्यांच्या नेत्यांकडे त्याबद्दल बोलेन, असे फडणवीस यांनी पुण्यात बोलताना स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.