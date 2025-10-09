पुणे

Pune Crime : गुंड नीलेश घायवळसह सचिन घायवळवर गुन्हा दाखल; कोथरूडमधील तब्बल १० सदनिका बळकावल्याचा आरोप

कोथरूड परिसरातील नव्याने बांधलेल्या इमारतीतील १० सदनिका जबरदस्तीने बळकावल्याप्रकरणी कारवाई.
nilesh ghaywal sachin ghaywal

nilesh ghaywal sachin ghaywal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ आणि पिस्तूल परवान्यामुळे चर्चेत आलेला त्याचा भाऊ सचिन घायवळ यांच्यासह इतर सात जणांविरोधात कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोथरूड परिसरातील नव्याने बांधलेल्या इमारतीतील १० सदनिका जबरदस्तीने बळकावल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत नीलेश घायवळविरुद्ध दाखल झालेला हा पाचवा गुन्हा आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Kothrud

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com