Ganja Seized : हळदीच्या पाकिटांतून गांजाची विक्री, दोघांना अटक

पुणे - हळदीच्या पाकिटांमधून गांजा विक्री करणाऱ्या दोघांना बाणेर पोलिसांनी अटक केली. या कारवाईत १६ किलो गांजासह परदेशी चलन जप्त करण्यात आले आहे. अभिषेक भिका बोरसे आणि अक्षय भिका बोरसे (रा. चाफेकर चौक, पिंपरी-चिंचवड) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत..बाणेर परिसरात दुचाकीवरून येत गांजा विक्री होणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी पीएमसी जलतरण तलावाजवळ सापळा रचून दोघांना ताब्यात घेतले. झडतीदरम्यान त्यांच्या पिशवीत हळदीची पाकिटे आढळली; मात्र तपासणीत या पाकिटांमध्ये गांजा लपविल्याचे उघड झाले..सुरुवातीला पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यातून सुमारे तीन किलो गांजा जप्त केला. चौकशीत आरोपींनी पिंपरी-चिंचवड येथील घरात आणखी गांजा साठवून ठेवल्याची कबुली दिली. त्यानंतर पोलिसांनी त्या ठिकाणी छापा टाकून आणखी १३ किलो गांजा जप्त केला. कोणालाही संशय येऊ नये म्हणून आरोपी एका खासगी कंपनीत नोकरी करत होते. पुढील तपास बाणेर पोलिस करत आहेत..बाणेर परिसरात साडेआठ किलो गांजा जप्त -बाणेरमधील चाकणमळा परिसरातील एका पान टपरीवर छापा टाकून सुमारे साडेआठ किलो गांजा पोलिसांनी जप्त केला. गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्क्ष विरोधी पथकाने ही कारवाई केली. बसवराज मानतप्पा काढा (वय-३६), लक्ष्मीकांत मानतप्पा काढा (वय-३०, दोघे रा. भोसरी) आणि चंद्रकांत श्रीशैल बिराजदार (वय-२५, रा. पिंपळे निलख) या तिघांविरुद्ध बाणेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.