शिरूर - अलिशान मोटारीतून गांजाच्या तस्करीचा मोठा डाव पुणे शहर पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेतील अमली पदार्थ विरोधी पथकाने शिरूर पोलिसांच्या मदतीने आज पहाटे उधळून लावला. थरारक पाठलागानंतर सुमारे १ कोटी ५२ लाख रूपये किंमतीचा २५० किलो गांजा घेऊन जाणारी ही आलिशान मोटार दोघा गांजा तस्करांसह ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आले. .या धाडसी आणि थरारक कारवाईमध्ये समीर पुरूषोत्तम राऊत (वय २४, रा. सांगोल वाडा, ता. चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती) व अजय जगदिश मोहिते (वय ३०, रा. बागापूर, ता. चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती) या गांजा तस्करांना ताब्यात घेतले असून, दीड कोटी रूपयांच्या गांजासह सुमारे दहा लाख रूपये किंमतीची एसयुव्ही मोटार (क्र. एमएच २७ डीएल ६९८४) पोलिसांनी जप्त केली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, ओडीशा राज्यातून गांजाचा मोठा साठा घेऊन मोटार पुण्याच्या दिशेने येत असल्याचे समजल्यानंतर आणि ही मोटार हैदराबाद मार्गे यवतहून पुणे शहराकडे येत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पुणे शहर पोलिस उपायुक्त गोहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेतील अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक जीवन माने, सहायक पोलिस निरीक्षक अफरोज पठाण व नितीनकुमार नाईक, पोलिस हवालदार योगेश कुंभार, शरद धांडे, सतीश चव्हाण, प्रशांत कळसकर, योगेश मांढरे, सुहास धायगुडे, अख्तर शेख, जान्हवी सूर्यवंशी, सुकेशनी आमले, अजिंक्य जोजारे, दिनेश बाष्ठेवाड यांच्या पथकाने सोलापूर रस्त्यावर पाटस - दौंड दरम्यान नाकाबंदी लावली..या नाकेबंदीची चाहूल लागताच गांजा तस्करांनी काष्टी मार्गे शिरूरच्या दिशेने मोटार वळविली. त्यावेळी पुणे पोलिसांच्या पथकाने पाठलाग सुरू केला. पाटस, दौंड पोलिसांनाही कळविण्यात आले. मात्र, त्यांच्या नाकेबंदीतून सहीसलामत सुटून गांजा तस्करांनी आपली मोटार निमोणे येथून शिरूरच्या दिशेने वळविल्यानंतर शिरूर पोलिसांना कळविण्यात आले.शिरूरचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक नितीन केणेकर, उपनिरीक्षक गोविंद खटींग यांच्यासह अर्जुन भालसिंग, बालाजी मोटे, राजू मांगडे, दीपक फुंदे, रतन भोसले, सुशील सुरवसे यांनी शिरूर शहराबाहेरून जाणाऱ्या परीसरात सुंदर सृष्टी जवळ नाकाबंदी लावली. संशयित मोटार येताना दिसताच पोलिसांनी थांबण्याचा इशारा केला, मात्र भरधाव मोटारचालकाने तशीच मोटार पुढे नेली. त्यावेळी काही अंतर पुढे देखील पोलिस होते..त्यातील भालसिंग यांनी या मोटारीच्या काचेवर हातातील काठी फेकून मारल्याने चालकाचा मोटारीवरील ताबा सुटला पण तशाही स्थितीत न थांबता दीशाहीन झालेल्या चालकाने शिरूर शहरात जाणाऱ्या रस्त्याने मोटार पुढे नेली. त्यावेळी शिरूर पोलिसांसह मागून येणाऱ्या पुणे शहर पोलिसांच्या पथकाने या मोटारीचा पाठलाग सुरू केला. गांजा तस्करांनी मोटार थेट शहरातील गजबजलेल्या स्टेट बॅंक कॉलनी परीसरात नेली..मात्र, पुढे रस्ता न सापडल्याने त्यांनी मोटार या परीसरातील दत्त मंदिराजवळ सोडून अंधारात पळ काढला. मात्र, मोठा पोलिस फाटा घटनास्थळी दाखल झाला. त्यांनी परीसर पिंजून काढला. स्थानिक नगरसेवक संतोष थेऊरकर यांच्यासह तरूणांनीही या शोधमोहिमेत सहभाग घेतला. त्यावेळी या परीसरातील एका पडक्या बांधकामाच्या ठिकाणी लपलेल्या राऊत व मोहिते यांना ताब्यात घेण्यात आले. घटनास्थळाचा पंचनामा, जप्त केलेल्या अंमली पदार्थाच्या तपशिलानंतर त्यांना अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.