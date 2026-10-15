Ganja Seized : कांदळीतील उसाच्या शेतातील १५ लाख रुपये किमतीचा गांजा जप्त

नारायणगाव - कांदळी येथील शेतकऱ्याच्या उसाच्या शेतात अज्ञात व्यक्तीने दोन पोत्यात भरून ठेवलेला 31 किलोग्रॅम गांजा नारायणगाव पोलिसांनी जप्त केला आहे. या गांजाची किंमत 15 लाख 49 हजार रुपये आहे. या प्रकरणी नारायणगाव पोलिसांनी अज्ञात आरोपीच्या विरोधात आज सायंकाळी गुन्हा दाखल केला आहे. अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली..कांदळी येथील शेतकरी राहुल गाडगे यांच्या उसाच्या शेतात दोन पोत्यात भरून ठेवलेला गांजा आढळून आला.याबाबतची माहिती कांदळीचे पोलीस पाटील अरुण भालेराव यांनी आज सकाळी नारायणगाव पोलिसांना दिली..त्यानंतर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण सपांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घटनास्थळी जाऊन नारायणगाव पोलिसांनी पंचनामा करून पोत्यातील गांजा जप्त केला. मात्र, राहुल गाडगे यांच्या शेतात गांजा आणून कोणी ठेवला? हे अद्याप पन निष्पन्न न झाल्याने नारायणगाव पोलिसांनी अज्ञात आरोपीच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.